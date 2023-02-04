الجيش الأمريكي يسقط منطادا صينيا يقدر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"

منطاد تجسس صيني يطير في السماء فوق بيلينغز، مونتانا، الولايات المتحدة في 1 فبراير/شباط 2023.

أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأمريكي تمكن السبت من إسقاط المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي للولايات المتحدة. وسبق للرئيس جو بايدن بعدما طُلب منه أن يصرح حول المسألة التي تسببت بفتور في العلاقات بين واشنطن وبكين، أن قال: "سنتولى أمره". وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين. وحلق المنطاد خصوصا فوق ولاية مونتانا غرب البلاد التي تضم مستودعات صواريخ نووية، قبل أن يتحرك شرقا.

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بعد تأجيل إسقاطه بسبب المخاطر التي قد يشكلها الحطام على السكان، أعلنت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن الجيش الأمريكي أسقط السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام.

وحسب وسيلتي الإعلام الأمريكيتين فإن المنطاد الذي يقدر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

في مقاطع الفيديو التي بثتها القنوات التلفزيونية، بدا المنطاد كأنه يسقط عموديا.

قبيل ذلك، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية تعليق الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة ضمن إجراء يتعلق بـ"الأمن القومي".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق السبت أن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ثم في وقت مبكر بعد الظهر، اكتفى بايدن بإظهار إبهامه للأعلى ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيصدر الأمر بإسقاط المنطاد.

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.

وأقرت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معربًا عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.

فرانس24/ أ ف ب

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