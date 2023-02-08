الصين رفضت طلبا أمريكيا لإجراء اتصال بين وزيري دفاع البلدين بعد إسقاط "منطاد تجسس"

© أ ف ب.

وزير الدفاع الصيني وي فنغي في سنغافورة يوم 12 يونيو/حزيران 2022.

امتنعت بكين عن تلقي اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فنغي السبت بعد إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية منطادا وصفته واشنطن بأنه آلية تجسس متطورة تعمل من ارتفاعات عالية. كما قالت الحكومة الصينية الإثنين إن الولايات المتحدة بإسقاطها للمنطاد، قد "أثّرت بشدة وألحقت ضررا" بعلاقات البلدين.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء بأن الصين رفضت طلبا أمريكيا لإجراء اتصال آمن بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره وي فنغي في اليوم الذي أسقطت فيه طائرة مقاتلة أمريكية منطادا صينيا.

في السياق، قال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية بات رايدر في بيان: "يوم السبت الرابع من فبراير/شباط، فور اتخاذ إجراء لإسقاط منطاد جمهورية الصين الشعبية، قدمت وزارة الدفاع طلبا لإجراء مكالمة آمنة بين وزير الدفاع أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية وي فنغي".

وأضاف رايدر: "الاتصالات بين جيشينا مهمة خصوصا في مثل هذه الأوقات. لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية طلبنا. التزامنا بخطوط الاتصال المفتوحة مستمر".

وتصّر الصين على أن المنطاد كان في الواقع مخصصا لأغراض الأرصاد الجوية وليس له أي غرض عسكري، لكن واشنطن وصفته بأنه آلية تجسس متطورة تعمل من ارتفاعات عالية.

وبعد عبوره ببطء وسط الولايات المتحدة فوق عدة مواقع عسكرية شديدة السرية، وفق تقارير، اتجه المنطاد نحو الساحل الشرقي الأمريكي.

وأسقطت طائرة حربية أمريكية المنطاد السبت قبالة الساحل فوق المحيط الأطلسي، وتقوم القوات البحرية وخفر السواحل حاليا بمحاولة استرداد الحطام لتحليله.

وقالت الحكومة الصينية الإثنين إن الولايات المتحدة بإسقاطها المنطاد الصيني، "أثّرت بشدة وألحقت ضررا" بالعلاقات بين البلدين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك