بايدن يعتبر أن شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة" والصين تدين تصريحات "اللامسؤولة"

الرئيس جو بايدن يقدم ملاحظات حول برنامج اعفاء الطلاب من قروضهم في البيت الأبيض. واشنطن، الولايات المتحدة. 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

في تصريحات بدت أنها تحاول تخفيف التوتر مع الصين، قال جو بايدن الأربعاء في مقابلة تلفزيونية، إن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع" مع بكين. لكنه قال في الوقت نفسه إن نظيره شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"، ما أغضب بكين التي نددت بذلك واعتبرت تصريحاته "غير مسؤولة إطلاقا". وأتت هذه التصريحات في أعقاب التوتر بين البلدين حول المنطاد الصيني الضخم الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية قبل أن يسقطه البنتاغون.

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"نحن لا نسعى إلى نزاع، وهذا ما هو عليه الحال حتى الآن". هذا ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، رغم التوتر بعد إسقاط منطاد صيني وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه مخصص لأغراض التجسس. وجاء تصريح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "نيوزآور" على شبكة "بي بي أس" التلفزيونية.

وبدا أن تعليقات بايدن هدفت لتخفيف التوتر بشأن المنطاد الصيني الضخم الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية، قبل أن يسقطه البنتاغون قبالة الساحل الشرقي السبت.

لكن بايدن صرح أن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"، بما في ذلك الاقتصاد الهش لبلاده. وأشار إلى أن الصين مقيدة في قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة بسبب حاجتها إلى حماية التجارة الدولية، ما يضع شي في موقف لا يُحسد عليه.

ورغم وصفه شي أيضا بأن يملك "إمكانات كبيرة"، إلا أن بايدن قال "حتى الآن لديه اقتصاد لا يعمل بشكل جيد".

وفي إشارة إلى دعم الصين الخفي نسبيا حتى الآن لحليفتها روسيا في غزوها لأوكرانيا، قال بايدن "افترض الجميع أن الصين ستنضم إلى روسيا بكل ثقلها"، متابعا أن الوضع ليس كذلك.

وبرر بايدن الأمر بأن شي استخلص العبر من رد الفعل الغربي القوي ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية هائلة عليها.

وروى بايدن أنه قال للرئيس الصيني خلال محادثة هاتفية بينهما هذا الصيف "هذا ليس تهديدا، مجرد ملاحظة، انظر ما الذي حدث لروسيا".

الصين تندد

ونددت الصين الخميس بتصريحات الرئيس الأمريكي "اللامسؤولة إطلاقا". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "هذه التصريحات (...) غير مسؤولة إطلاقا، وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية". وأضافت أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".

وذكر بايدن خلال تلك المحادثة أن 600 شركة أمريكية تركت روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل عام. والتقى بايدن مع شي للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة عام 2021، خلال حضورهما قمة العشرين في بالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إلغاء رحلة في اللحظة الأخيرة إلى بكين، على خلفية التوتر بشأن المنطاد.

فرانس24/ أ ف ب

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