الولايات المتحدة تسقط "جسما طائرا" جديدا حلّق فوق أراضيها

أسقط الجيش الأمريكي الأحد "جسما طائرا" جديدا حلق فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، وفق تأكيد عضوين في الكونغرس. ويأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

إعلان اقرأ المزيد

وفي وقت لاحق، أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسما طائرا آخر الأحد فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيغن أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأمريكي "عطّل" جسما فوق البحيرة.

وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكية أعلنت في وقت سابق الأحد إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بعد وقت قصير إغلاقه لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية السبت مؤقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.

تعتقد الولايات المتحدة أن أول جسم تم اكتشافه رسميا كان منطادا يشغله الجيش الصيني. وهو جزء من أسطول أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في القارات الخمس لأغراض التجسس.

وفي وقت لاحق، أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسما طائرا آخر الأحد فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيغن أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأمريكي "عطّل" جسما فوق البحيرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك