الجيش الأمريكي ينتشل حطام أجهزة استشعار المنطاد الصيني الذي أُسقطه مطلع فبراير

قال الجيش الأمريكي في بيان الإثنين، إن الولايات المتحدة انتشلت أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل شباط/فبراير. وفيما تؤكد واشنطن أنه منطاد تجسس صيني دخل أراضيها، تقول بكين من جهتها إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية.

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انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل شباط/فبراير، حسب ما أفاد الجيش الأمريكي الإثنين.

وتضمن بيان قيادة أمريكا الشمالية أن "الفرق كانت تقوم بانتشال حطام كبير من الموقع، بما في ذلك جميع أجهزة الاستشعار ذات الأولوية وقطع إلكترونية محددة بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الهيكل".

وتشدد واشنطن أن ليس لديها شك في أنه منطاد تجسس صيني دخل الأراضي الأمريكية قبل عدة أيام من إسقاطه. من جهتها، تؤكد بكين أنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية.

أُسقط المنطاد في الرابع من شباط/فبراير بواسطة طائرة مقاتلة "اف 22" قبالة شواطئ ساوث كارولاينا وتم على الفور نشر فرق لانتشال الحطام من البحر.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية ثلاثة أجسام طائرة، أحدها فوق ألاسكا (شمال غرب) والآخر فوق يوكون في شمال غرب كندا والثالث فوق بحيرة هورون الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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