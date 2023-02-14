النائبة الجمهورية نيكي هايلي تعلن ترشحها لخوض سباق الرئاسة الأمريكية 2024

نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لساوث كارولينا والسفيرة لدى الأمم المتحدة، خلال حملة انتخابية في ماكلين، فيرجينيا، الولايات المتحدة، 14 يوليو 2021.

في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها، أعلنت النائبة الجمهورية نيكي هايلي الثلاثاء ترشحها لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس الرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري. من جهته لم يرد ترامب على الفور على إعلان هايلي.

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أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي الثلاثاء ترشحها للانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

وأفادت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها "أنا مرشحة رئاسية".

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن هايلي البالغة 51 عاما عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت هايلي في مقطع الفيديو "حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في أمريكا". لكنها اعتبرت أن للرئيس الديمقراطي جو بايدن و"الإدارة" في واشنطن سجلا "مروعا".

ووعدت مؤيديها الأربعاء "بإعلان خاص" في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها.

وطالبت هايلي في رسالتها بـ "جيل جديد من القادة"، منتقدة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب (76 عاما). من جهته لم يرد ترامب على الفور على إعلان هايلي.

وهايلي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في ساوث كارولاينا، قبل أن تصبح حاكمة لهذه الولاية.

فرانس24/ أ ف ب

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