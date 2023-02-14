الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في إطلاق نار داخل حرم جامعي في ميشيغان وفرار المشتبه به

فرق الطوارئ بعد إطلاق نار في جامعة ولاية ميشيغان في إيست لانسينغ، ميشيغان، الولايات المتحدة، 13 فبراير/شباط 2023.

أطلق مسلح النار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية فقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين قبل أن يلوذ بالفرار. ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو من أصول أفريقية. وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

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أعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغن في تغريدة "لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان. وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان "لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفدراليين، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف على المشتبه به والقبض عليه".

وصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم. وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأمريكيين لهذه الأسلحة.

ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد عدد سكانها، ويملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل ثلاثة سلاحا، ويعيش قرابة بالغ من أصل كل اثنين في منزل يحتوي على سلاح.

فرانس24/ أ ف ب

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