الولايات المتحدة: عملية إطلاق نار داخل مركز للتسوق في ولاية تكساس توقع قتيلا وعدة جرحى

الشرطة الأمريكية خارج مركز سييلو فيستا التجاري بعد إطلاق نار. إل باسو، تكساس. 16 شباط/فبراير 2023

أعلنت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية مقتل شخص وإصابة آخرين الأربعاء في إطلاق نار بمركز تسوق، مؤكدة تمكنها من اعتقال مشتبه به لكنها تبحث عن آخر محتمل، في حين ما تزال تحقق بدوافع الحادثة. ويذكر الأمر بواقعة مماثلة حدثت في الولاية ذاتها عام 2019.

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قتل شخص على الأقل وأصيب 3 آخرون الأربعاء، في إطلاق نار داخل مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية بمدينة إل باسو.

وقال روبرت جوميز المتحدث باسم الشرطة للصحفيين، إن مشتبها به تم اعتقاله، فيما يجري البحث عن مشتبه به آخر محتمل. ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع الأربعاء غير معروف.

وأضاف جوميز: "كانت فوضى. الناس فروا مذعورين". في حين طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة.

ومركز التسوق الذي حدث فيه إطلاق النار هو مركز "سييلو فيستا" التجاري، ويقع بجوار متجر "وول مارت "حيث قتل مسلح 23 شخصا في 3 آب/ أغسطس 2019.

وقبل أسبوع، أقر رجل من تكساس بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة، في إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي.

لكنه لا يزال يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة على مستوى الولاية.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية، غير أن الكونغرس يمتنع عن تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حض في كانون الثاني/ يناير 2023 الكونغرس على التحرك "بسرعة" لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن: "نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة كافة تتطلب تحركا أقوى. أحض مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة".

فرانس24/ رويترز

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