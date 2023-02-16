بيرو: منظمة العفو الدولية تسلم الرئيسة بولوارتي "أدلة" على انتهاكات الشرطة بحق متظاهرين

آلاف المحتجين السبت 4 فبراير/شباط 2023 في وسط العاصمة البيروفية ليما في أكبر مظاهرة منذ بدء التعبئة في كانون الأول/ديسمبر

سلّمت منظمة العفو الدولية الأربعاء رئيسة بيرو دينا بولوارتي "أدلة" على ارتكاب قوات الشرطة انتهاكات من بينها إطلاق النار على متظاهرين مما أسفر "في مرات عدة" عن مقتل عدد منهم. وجمعت المنظمة معلوماتها استنادا إلى شهادات ضحايا القمع وعائلاتهم وإفادات من السلطات البيروفية.

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قالت إريكا غيفارا مديرة الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنها سلّمت الأربعاء رئيسة بيرو دينا بولوارتي "أدلة" على ارتكاب قوات الشرطة انتهاكات من بينها إطلاق النار على متظاهرين مما أسفر "في مرّات عدّة" عن مقتل عدد منهم.

وعقب لقائها بولوارتي، قالت غيفارا "لقد سلّمنا الأدلّة التي جمعناها ومفادها أنّ قوات الأمن لجأت إلى القوة المفرطة وغير المتكافئة، وفي مرّات عدّة، إلى القوة الفتّاكة عبر استخدام أسلحتها ضد أشخاص كانوا يحتجّون". وأضافت أن "الرئيسة بولوارتي أكّدت أنّها لم تصدر في أيّ وقت أيّ أمر باستخدام أسلحة فتّاكة للسيطرة على المتظاهرين".

وتؤكد أمنستي أنها جمعت أدلة على 46 حالة لانتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى شهادات ضحايا القمع وعائلاتهم وإفادات جمعتها السلطات البيروفية.

وكانت السلطات البيروفية قد أعلنت الإثنين أنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كانت قوات الأمن قد قتلت متظاهرين خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 15 كانون الأول/ديسمبر إثر تقارير لوسائل إعلام محلية أفادت أن عددا من المتظاهرين قتلوا برصاص جنود.

من جهة ثانية، أعادت السلطات الأربعاء فتح موقع ماتشو بيتشو، جوهرة السياحة في البلاد، بعدما أغلقته 25 يوما بسبب الاحتجاجات التي هزت البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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