كولومبيا: الآلاف من المعارضة اليمينية يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات الرئيس اليساري

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مظاهرة ضد إصلاحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في مدينة كالي في 15 شباط/فبراير 2023

تجمع الآلاف من أنصار المعارضة اليمينية في كولومبيا الأربعاء في ساحة بوليفار وسط مدينة بوغوتا التاريخي للتعبير عن استيائهم ومعارضتهم للإصلاحات التي يقوم بها الرئيس اليساري غوستافو بيترو. وتثير هذه الإصلاحات ولا سيما في قطاع الصحة، حساسية في أوساط شركات التأمين والليبراليين. وتظاهر المعارضون في شوارع العاصمة بوغوتا ومدينتي مديين وكالي تحت شعار "إنهاء عهد بيترو".

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احتجاجا على الإصلاحات التي يجريها الرئيس اليساري غوستافو بيترو، نزل الأربعاء آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدد من المدن الكولومبية بدعوة من المعارضة اليمينية. ولوح المتظاهرون الذين ارتدى معظمهم ملابس بيضاء، بأعلام كولومبيا خلال احتجاجهم في شوارع العاصمة بوغوتا ومدينتي مديين وكالي. وجرت المظاهرات تحت شعار "إنهاء عهد بيترو".

وفي مظاهرة في بوغوتا، قال النائب السابق للرئيس فرانسيسكو سانتوس (2002-2010) الذي كان من الشخصيات الرئيسية في الحكومة اليمينية بقيادة ألفارو أوريبي إن "الشارع يتكلم ويتكلم بقوة مؤكدا أنه (بيترو) لن يفرض علينا إصلاحا لقطاع الصحة (...) ولن يفرض علينا سلاما كاملا".

وبيترو، الذي انتُخب في صيف 2022 تحت شعار "التغيير"، هو أول رئيس يساري للبلاد وتعهّد بتنفيذ إصلاحات اجتماعية ومشروع طموح "لسلام كامل" من أجل إنهاء النزاع المسلح في المناطق.

وقدمت الحكومة الثلاثاء إصلاحا للنظام الصحي يهدف خصوصا إلى تقليص مكانة القطاع الخاص، لكنها تواجه معارضة حتى في صفوف الائتلاف الحاكم بما في ذلك الوسطيين والليبراليين.

وبعد إقرار قانون جديد للضرائب يستهدف الأغنياء خصوصا، ستُعرض قريبا إصلاحات أخرى على البرلمان بشأن المعاشات التقاعدية وإصلاح نظام السجون.

وتجمع آلاف من أنصار المعارضة من دون وقوع حوادث في ساحة بوليفار في وسط مدينة بوغوتا التاريخي ظهر الأربعاء للتعبير عن استيائهم ومعارضتهم لهذه الإصلاحات.

وفي كالي، رفعت متظاهرة لافتة تتهم الرئيس بيترو بـ"تفضيل المهرب على التاجر والمجرم على رجل الأعمال".

وكان آلاف من أنصار الرئيس خرجوا إلى الشوارع الثلاثاء للتعبير عن دعمهم للإصلاحات المقبلة. ودعا الرئيس غوستافو بيترو مواطنيه إلى "النهوض" لإنجاز مشروعه السياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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