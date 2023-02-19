بلينكن يحذر الصين من "التداعيات والعواقب" إذا قدمت أي "دعم مادي" لروسيا في حربها على أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في نوسا دوا بجزيرة بالي الإندونيسية، 9 يوليو/تموز 2022.

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطاول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" إلى روسيا في حربها في أوكرانيا. ويأتي ذلك خلال لقاء نادر جمعهما مساء السبت ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ بألمانيا. من جهتها أوردت "وكالة الصين الجديدة" (شينخوا) بعد الاجتماع أن وانغ يي أكد لنظيره الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل واشنطن مع حادث المنطاد.

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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء السبت في ميونيخ بألمانيا مع نظيره الصيني وانغ يي حيث أجرى محادثات "صريحة ومباشرة"، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا.

وأبلغ بلينكن نظيره الصيني أن حادث المنطاد "يجب ألا يتكرر أبدا"، وحذره من "تداعيات وعواقب" ستطاول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" إلى روسيا في حربها في أوكرانيا أو ساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية، وفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

من جهته، أوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه إن الاجتماع الذي عقد بعيدا عن وسائل الإعلام، استمر قرابة الساعة وكان "صريحا ومباشرا".

وفي بكين، أوردت "وكالة الصين الجديدة" (شينخوا) بعد الاجتماع أن وانغ يي أكد لنظيره الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل واشنطن مع حادث المنطاد.

04:57 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في نوسا دوا بجزيرة بالي الإندونيسية، 9 يوليو/تموز 2022. © أسوشيتد برس/ أرشيف

وقالت إن وانغ أوضح "موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد" و"حضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

ويأتي الاجتماع بعد أن أرجأ وزير الخارجية الأمريكي زيارة نادرة إلى بكين في أوائل شباط/فبراير بسبب الحادث.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "أوضح وزير الخارجية له أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها وأن برنامج مناطيد المراقبة الصيني على ارتفاعات عالية قد كشف أمام أعين العالم".

إلا أن بلينكن عاد وأكد مجددا لوانغ يي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "نزاع" مع الصين أو "حرب باردة جديدة"، وأن واشنطن تنوي إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين رغم خلافاتهما، وفق برايس.

رد فعل "هستيري"

وفي وقت سابق السبت، حمل وزير الخارجية الصيني على واشنطن بلهجة شديدة، مستنكرا رد فعلها "الهستيري" على تحليق منطاد صيني أسقطته بطائرة مقاتلة، وإجراءاتها "الحمائية".

أمام جمع من القادة والخبراء الدوليين المجتمعين في مؤتمر الأمن في ميونيخ، وجه وانغ يي جملة من الاتهامات إلى الولايات المتحدة معتبرا أن رد فعلها كان "سخيفا وهستيريا" على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية قالت واشنطن إنه أرسل للتجسس وأسقطته طائرة حربية أمريكية في 4 شباط/فبراير، في حين قالت بكين إنه للاستخدام "المدني".

وتساءل وانغ يي "السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل منها؟ هذا لا يبرهن أن أمريكا قوية".

وتابع الدبلوماسي الصيني أن إسقاط المنطاد هو "إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%"، مكررا أنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس انجرف إلى المجال الجوي الأمريكي على نحو عرضي. مضيفا "نحض الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية".

وقال "طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحتراف... للأسف، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفا وهستيريا".

من جهتها، شككت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الموجودة أيضا في ميونيخ، في الحياد الذي تبديه الصين.

"عدم ارتكاب الخطأ نفسه مع الصين"

وقالت إن الولايات المتحدة "منزعجة من واقع أن بكين عمقت علاقاتها مع موسكو منذ بداية الحرب".

وحذرت هاريس من أن "أي تحرك من جانب الصين لتقديم دعم فتاك لروسيا لن يؤدي إلا إلى مكافأة العدوان ومواصلة القتل وتقويض نظام قائم على قواعد".

ولا تزال الدول الأوروبية، خصوصا ألمانيا وفرنسا، تأمل في إقناع الصين بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

والخميس، أعلنت باريس أنه حان "وقت معاودة التواصل" مع الصين حيث سيذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريبا.

لكن الخلافات كثيرة بين واشنطن وبكين: اختلال التوازن في العلاقات التجارية ومسألة هونغ كونغ والعلاقات الأمريكية مع تايوان وحقوق الإنسان وحتى المنافسة في قطاع التكنولوجيا.

وفي ما يتعلق بالجانب التجاري، استنكر وانغ يي القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية التي تصنعها الشركات الصينية.

وقال إن هذه القيود "حمائية 100%". وأضاف أن الولايات المتحدة "أنانية 100% وتتصرف على نحو منفرد 100% ... وتنتهك على نحو خطير مبدأ التجارة الحرة".

من جهته، ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الحاضر أيضا في ميونيخ، الغربيين بالخطأ الذي ارتكبوه مع روسيا عبر التعويل عليها لإمدادهم بالطاقة، داعيا إلى "عدم ارتكاب الخطأ نفسه مع الصين". وقال "يجب ألا نكون معتمدين كثيرا في المنتجات والمواد الأولية التي نستوردها" على الصين.

فرانس24/ أ ف ب

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