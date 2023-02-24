حكم بالسجن 16 عاما على المنتج السينمائي هارفي واينستين في قضية اغتصاب ممثلة أوروبية

المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين أمام المحكمة في لوس أنجلس، كاليفورنيا يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.

في قضية اغتصاب ممثلة أوروبية، أصدر القضاء في لوس أنجلس الخميس حكما بالسجن 16 عاما على المنتج السينمائي هارفي واينستين، الذي فتح سقوطه عام 2017 الباب أمام نساء كثر للتحدث عن تجاربهن. وسيكون على واينستين قضاء العقوبة الجديدة بعد انتهاء مدة عقوبة أخرى بالحبس 23 سنة صدرت في حقه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة.

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على خلفية إدانته في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية عام 2013 على ممثلة أوروبية، حُكم الخميس في لوس أنجلس بالسجن 16 عاما على المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين.

وكان من الممكن في هذه القضية التي حصلت وقائعها في أحد فنادق بيفرلي هيلز، أن تصل إلى 18 عاما حبسا عقوبة "ملك" السينما السابق الذي أنتج أعمالا بارزة نالت جوائز بينها فيلم "بالب فيكشن".

وأشارت المحكمة أن على واينستين أن يمضي العقوبة الجديدة بعد انتهاء مدة عقوبة أخرى بالحبس 23 سنة صدرت في حقه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة واستأنف الحكم فيها، ومن الممكن تاليا أن يمضي ما تبقى من حياته وراء القضبان.

من جهته ومن على كرسيه المتحرك، طلب واينستين "الرأفة" من القاضية. وقال "لو سمحتم، لا تحكموا علي بالسجن مدى الحياة. لا أستحق ذلك. ثمة أمور كثيرة غير طبيعية في هذه القضية".

"أفعال أنانية ومثيرة للاشمئزاز"

وكانت الممثلة المدعية التي أُبقيَ اسمها طي الكتمان طلبت من القاضية ليسا لينش إنزال "أقصى عقوبة ممكنة" بواينستين، مؤكدة أن "أفعاله الأنانية والمثيرة للاشمئزاز" تركت "عواقب وخيمة" على حياتها. واعتبرت أن "أية عقوبة بالحبس لن تكون طويلة ما يكفي لإصلاح الأذى" الذي لحق بها.

وأعلن وكلاء الدفاع عن واينستين استئناف هذا الحكم الجديد عليه.

وأدلت أربع نساء أبقيت هوياتهن محجوبة بشهاداتهن في هذه المحاكمة، وهي الثانية للمنتج السابق الذي فتح سقوطه عام 2017 الباب أمام نساء كثر للتحدث عن تجاربهن.

وبعد جلسات المحاكمة المنهكة التي امتدت أسابيع، وغالبا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، فصلت أربع نساء كيف أرغمهن واينستين على إقامة علاقات جنسية معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجلس بين عامي 2004 و2013.

وخلال جلسات المحاكمة، وصف وكلاء الادعاء واينستين بأنه "غول" ذو نفوذ واسع في هوليوود (إذ تلقت الأفلام التي أنتجها أكثر من 330 ترشيحاً للأوسكار حصدت بنتيجتها 81 جائزة)، وهو ما يثني ضحاياه عن فضحه، فكن يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفا على مستقبلهن المهني.

واعتمد فريق الدفاع عن واينستين أسلوبا دفاعيا شرسا قام على التشكيك المنهجي بأقوال المدعيات الأربع خلال المحاكمة، مع التشديد على النقص في الأدلة المادية والعناصر المرتبطة بالطب الشرعي.

تعويضات عطل وضرر

وفي نهاية جلسات المحاكمة، وجد أعضاء هيئة المحلفين أن المتهم مذنب بكل التهم التي وجهتها إليه الممثلة الأوروبية، وهي أيضا عارضة أزياء، فيما برأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصلوا لحُكم بشأن الاتهامات التي وجهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان.

وبعد إدانة المنتج السابق جزائيا، رفعت الممثلة دعوى مدنية عليه أمام محكمة في لوس أنجلس بهدف الحصول على تعويضات عطل وضرر.

ولم تحدد الدعوى قيمة التعويضات المطلوبة، لكنها شددت على "المعاناة الجسدية والنفسية" التي عاشتها المدعية بفعل تعرضها للاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وفي العام 2021، حصلت عشرات النساء اللواتي كن يقاضين واينستين على 17 مليون دولار بموجب تسوية في إطار دعوى مدنية، لكن العارضة لم تكن بينهن.

وكانت أولى الاتهامات التي طالت المنتج قد انتشرت سنة 2017 إثر تحقيقات استقصائية موسعة، ما شكل شرارة انطلاق حركة "مي تو" (أنا أيضا) لرفع صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية حول العالم.

وفي المجموع، اتهمت حوالى 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن. لكن الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العام 1977.

وواينستين متهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى العام 1996.

فرانس24/ أ ف ب

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