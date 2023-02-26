تقرير استخباراتي أمريكي يرجح أن تسربا من مختبر في الصين كان سبب انتشار فيروس كورونا

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ممرضة صينية تقوم بإعطاء جرعة من لقاح فيروس كورونا، بمقاطعة كويتشو جنوب غربي الصين.29 كانون الأول، ديسمبر 2022.

خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن انتشار كوفيد-19 كان بسبب تسرب من مختبر في الصين. ونقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تسمها أن معلومات استخباراتية جديدة تحصلت عليها الوزارة ترجح فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر. وكانت أربع وكالات استخبارات أمريكية أخرى أعربت سابقا عن اعتقادها أن كوفيد-19 نجم عن انتقال طبيعي فيما لم تحسم وكالتان أخريان بعد قرارهما في هذا الشأن.

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قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن تسربا عرضيا من مختبر في الصين قد يكون السبب في انتشار كوفيد-19، وفق استنتاجات جديدة أوردتها وسائل إعلام الأحد، رغم أن البيت الأبيض أكد أن وكالات الاستخبارات ما زالت منقسمة بشأن هذه القضية.

ونقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تسمها أن معلومات استخباراتية جديدة تحصلت عليها الوزارة ترجح فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وشددت وسائل الإعلام على أن هذه المعلومات الجديدة نُشرت "مع مستوى منخفض من الثقة" من الوزارة التي تشرف على مختبرات بيولوجية.

وتوافق الوزارة، وفقا لـ"وول ستريت جورنال"، مكتب التحقيقات الفدرالي في تقدير أن الجائحة التي ظهرت مطلع العام 2020 وأودت منذ ذلك الحين بـ7 ملايين شخص وأدت إلى قلب الحياة رأسا على عقب لأشهر، هي نتيجة تسرب عرضي من مختبر في الصين.

من جهة أخرى، أعربت أربع وكالات استخبارات أمريكية أخرى عن اعتقادها أن كوفيد نجم عن انتقال طبيعي فيما لم تحسم وكالتان أخريان بعد قرارهما في هذا الشأن.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة "سي إن إن" الأحد "حتى الآن، لم تظهر إجابة محددة من وكالات الاستخبارات بشأن هذه المسألة".

وفي منتصف شباط/فبراير، تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بذل قصارى جهده للحصول على "إجابة" حول منشأ كوفيد-19، نافيا التقارير التي تفيد بأن المنظمة تخلت عن تحقيقها.

ويعتبر المجتمع العلمي أنه من المهم معرفة منشأ هذه الجائحة ليكون قادرا على محاربتها بشكل أكثر فعالية أو حتى تجنب جائحة مقبلة.

فرانس24/ أ ف ب

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