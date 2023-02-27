تعليق إطلاق صاروخ شركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية في اللحظات الأخيرة

رواد الفضاء الأمريكيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي. مركز كينيدي الفضائي، كاب كانافيرال، فلوريدا، 26/شباط/فبراير 2023.

في اللحظات الأخيرة، تم تعليق إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، كان من المقرر إطلاقه باكرا الإثنين من فلوريدا وعلى متنه طاقم "كرو6". وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن الألغاء كان لأسباب تعود للنظم الأرضية. فيما تم تحديد موعد إطلاق آخر في الثاني من آذار/مارس المقبل.

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تم إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقررا في وقت باكر الإثنين من فلوريدا لحظات قبل الإطلاق. وأرجعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أسباب التأجيل للنظم الأرضية. في حين تم تجديد الثاني من آذار/مارس المقبل موعدا جديدا للإطلاق.

وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ من مركز كينيدي الفضائي الإثنين عند الساعة 1,45 صباحا (6,45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنه طاقم "كرو6" الذي يضم أشخاصا من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها "سبيس إكس".

هذا، وكان يُفترض أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل رواد الفضاء، وهم أمريكيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم.

غير أن إطلاق الصاروخ أُلغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وقالت ناسا عبر تويتر "أُلغي إطلاق -كرو6- بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية".

.@NASA and @SpaceX scrubbed today's launch of the #Crew6 mission to the @Space_Station due to a ground systems issue.



Unfavorable weather on Feb.28 makes the next launch attempt 12:34am ET March 2, pending resolution of the technical issue.https://t.co/jiUq3jNH7S — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) February 27, 2023

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان أن "سبيس إكس" أفرغت الوقود من صاروخها "فالكون 9" ونزل الطاقم من الكبسولة، مشيرة إلى أن محاولة إطلاق الصاروخ المقبلة ستتمّ يوم الخميس في الثاني من آذار/مارس عند الساعة 00,34 بالتوقيت المحلي (05,34 ت غ)، "اعتماداً على حل المشكلة التقنية التي حالت دون إطلاق الصاروخ الإثنين".

وكانت ناسا قد أعلنت الثلاثاء، إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقررا في الأساس الأحد، لمدة 24 ساعة.

ومن المفروض أن يمضي الرواد الأربعة، وهم الأمريكيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وإلى ذلك، سيصبح سلطان النيادي (41 عاماً) رابع رائد فضاء ينحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

كما أن مهمة "كرو6" ستكون أول رحلة فضائية لوارن هوبرغ وأندري فيدياييف. وسبق لكبسولة "أنديفور" التي ستحمل رواد الفضاء أن شاركت في ثلاث رحلات فضائية.

وستكون المهمة بمثابة تسلم وتسليم بين طاقم "كرو 6" وأعضاء طاقم "كرو 5" الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وسيعودون هؤلاء إلى الأرض على متن مركبة خاصة بهم تابعة لـ"سبايس إكس" أيضا، بعد بضعة أيام من عملية التسليم.

ويذكر أن محطة الفضاء الدولية تضم حاليا ثلاثة رواد فضاء (روسيان وأمريكي) وصلوا على متن مركبة فضائية روسية من نوع سويوز.

وللعلم، تعرضت المركبة لحادثة تسرب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأصبحت عودة رواد الفضاء على متنها خطرة جدا. والسبت، أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.

فرانس24/ أ ف ب

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