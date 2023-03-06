"خلل فني" أثناء تحديث تويتر يعطّل فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية على المنصة

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شعار تويتر على هاتف ذكي في نانت الفرنسية في 2 أيار/مايو 2019.

تعرضت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي الإثنين لعطل كبير حيث لم يتمكن المستخدمون من فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية. ويأتي الخلل فيما تحاول الشركة التي يملكها إيلون ماسك تحقيق الاستقرار بعد سلسلة من عمليات التسريح شهدت رحيل أكثر من ثلثَي الموظفين. وأشارت الشركة في تغريدة إلى أن العطل نتج عن "خلل غير مقصود" خلال تحديث المنصة.

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شهد تويتر الإثنين عطلا كبيرا مع إبلاغ مستخدمين من كل أنحاء العالم عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.

وتضمنت تغريدة لحساب القسم التقني للشركة "بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي" مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "خلل غير مقصود" ناجم عن تحديث للمنصة.

ويأتي هذا العطل الذي بدا أنه أصلح في أقل من ساعة، فيما تحاول الشركة التي يملكها إيلون ماسك تحقيق الاستقرار بعد سلسلة من عمليات التسريح شهدت رحيل أكثر من ثلثَي الموظفين.

ويقول خبراء إن تويتر يعمل بعدد قليل من الموظفين ما يجعل المنصة عرضة للأعطال بالإضافة إلى المعلومات الكاذبة والمحتوى الضار.

وأثناء انقطاع الخدمة، كانت رسالة تظهر للمستخدمين الذين يحاولون النقر على الروابط تفيد بأن "خطة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بكم لا تشمل الوصول إلى النقطة الطرفية هذه".

وواجهة برمجة التطبيقات هي البرنامج الذي يوفره تويتر للمطورين الخارجيين لإجراء تعديلاتهم الخاصة للمنصة عبر مجموعة من التعريفات والبروتوكولات.

وكانت تويتر أعلنت الشهر الماضي أنها ستحظر الوصول المجاني للمطورين الخارجيين مع سعيها إلى طرق جديدة لزيادة الإيرادات.

فرانس24/ أ ف ب

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