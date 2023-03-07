السلطات المكسيكية تعثر على أكثر من 340 مهاجرا غير نظامي في مقطورة شاحنة

مهاجرون غير نظاميين بعد إخراجهم من مقطورة شاحنة تهريب في المكسيك. 6 آذار/مارس 2023.

عثرت السلطات المكسيكية شرق البلاد على مقطورة شاحنة بداخلها 343 مهاجرا غير نظامي بينهم 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم. وينحدر المهاجرون الذين "كانوا يرتدون أساور ملونة كوسيلة تعريف عنهم" من غواتيلاما وهندوراس والسلفادور والإكوادور. وتعد الشاحنات واحدة من أخطر الوسائل التي يستخدمها مهربو البشر الذين ينقلون المهاجرين غير النظاميين عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

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أعلنت السلطات المكسيكية الإثنين عن عثورها في شرق البلاد على مقطورة شاحنة بداخلها 343 مهاجرا غير نظامي، بينهم 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إن المهاجرين ينحدرون من غواتيلاما وهندوراس والسلفادور والإكوادور، بينهم بعض العائلات، وأيضا "103 قاصرين غير مصحوبين".

وعثرت السلطات على المقطورة ليل الأحد-الإثنين على طريق في ولاية فيراكروز، وكان سائق الشاحنة متواريا.

وأضافت أن المهاجرين "كانوا يرتدون أساور ملونة كوسيلة تعريف عنهم".

وفي العادة، يوزع المهربون هذه الأساور على المهاجرين في أثناء تهريبهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وفي بيانه، قال المعهد إن المقطورة جهزت بمراوح ونظام تهوية، وأخضعت لتعديل بحيث أصبحت تتألف من طابقين، وذلك لكي تتسع لمزيد من الأشخاص.

وتعد الشاحنات واحدة من أخطر الوسائل التي يستخدمها مهربو البشر الذين ينقلون المهاجرين غير النظاميين عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، لقي أكثر من 50 مهاجرا حتفهم، بعد أن تركوا في مقطورة شاحنة وسط حر شديد في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قضى 56 مهاجرا كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى، وأصيب عشرات آخرون بجروح، بعدما انقلبت الشاحنة التي كانت تقلهم في جنوب المكسيك.

فرانس24/ أ ف ب

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