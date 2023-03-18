الولايات المتحدة: ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو أنصاره للتظاهر

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال احتفال بمناسبة رأس السنة بمنتجع مارالاغو الذي يملكه في ولاية فلوريدا، 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة لأنصاره على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" (Truth Social) السبت توقع فيها أن يتم توقيفه الثلاثاء على خلفية اتهامات بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا أنصاره للتظاهر.

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يتم "توقيفه" الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" (TruthSocial) صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

يركز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

ويدرس المدعون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

وفي حال وجه مدعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاما)، فإنه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة "سي إن بي سي" مساء الجمعة إن موكله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.

وفي الرسالة التي نشرها على منصته بأحرف كبيرة، تحدث الرئيس السابق عن "تسريبات غير قانونية من مكتب مدعين عامين فاسد ومسيس للغاية في مانهاتن".

فرانس24/ أ ف ب

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