بعد حظر دام عامين... ترامب يعود مجددا إلى وسائل التواصل الاجتماعي

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أعاد موقع عملاق مقاطع الفيديو التابع لغوغل "يوتيوب" الجمعة تفعيل قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعلقة منذ عامين. وفي مسيرة مظفرة لترامب مع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أعادت شركة ميتا أيضا تفعيل حسابي ترامب على فيسبوك وإنستاغرام في وقت سابق من العام الجاري. كما أعاد تويتر حساب الرئيس السابق على المنصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن ترامب لم يغرد عليه بعد. وبث ترامب في أول منشور له عبر قناته على يوتيوب وكذلك صفحته على فيسبوك مقطعا مصورا بعنوان "لقد عدت"، ويبلغ عدد متابعيه على جميع وسائل التواصل نحو 146 مليون شخص.

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في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا على كل من يوتيوب وفيسبوك يوم الجمعة. وكان قد تم تعليق حساباته على عدد كبير من منصات التواصل (فيسبوك، تويتر، يوتيوب) بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على الكونغرس الأمريكي.

وبث ترامب عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب مقطعا مصورا بعنوان "لقد عدت" مأخوذا من سي.إن.إن، والذي كان يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. وينتهي المقطع بعبارة "ترامب 2024". وقال ترامب في المقطع "آسف لجعلكم تنتظرون".

أعاد يوتيوب في وقت سابق من يوم الجمعة تفعيل قناة ترامب. كما أعادت شركة ميتا تفعيل حسابي ترامب على فيسبوك وإنستاغرام في وقت سابق من العام الجاري.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر تشرين الثاني، غير أن ترامب لم يغرد عليه بعد.

وبينما كان فوزه مستبعدا، دعم ترامب حملته الرئاسية في 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى تلك المنصات، صار بمقدوره الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في 2024.

وقالت يوتيوب في تغريدة "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات"، وذلك في إشارة إلى خطوة إعادة حسابه.

ولم يرد فريق حملة ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم حملته لفوكس نيوز ديجيتال في يناير كانون الثاني إن العودة إلى فيسبوك "ستكون عاملا مهمة لحملة 2024 من أجل الوصول إلى الناخبين".

وأسس ترامب منصة تروث سوشال في أواخر 2021 للتواصل مع مؤيديه خلال حظره من على منصتي تويتر وميتا.

وحظرت منصة بث المقاطع المصورة قناة ترامب في 2021 لانتهاكه سياسات المنصة فيما يتعلق بالتحريض على العنف بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويستند معارضو عودة ترامب على الرسائل التي نشرها منصته، ولديه عليها نحو خمسة ملايين متابع، كدليل على أنه ما زال يمثل الخطر نفسه الذي دفع منصات كثيرة للتواصل الاجتماعي إلى تعليق حساباته أصلا.

وتأتي عودة ترامب إلى منصتي يوتيوب وفيسبوك في الوقت الذي ينظر فيه مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينها، وهي اتهامات يقول ترامب وحلفاؤه إنها بدوافع سياسية لكن دون تقديم دليل على ذلك.

كما يواجه ترامب دعوى احتيال من ولاية نيويورك بقيمة 250 مليون دولار، حيث تزعم وجود مخطط استمر لعشر سنوات للتلاعب بأكثر من 200 تقييم للأصول ولصافي ثروة ترامب للفوز ببنود أفضل من البنوك وشركات التأمين. وصف ترامب الدعوى بأنها مكيدة.

فرانس24/ رويترز

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