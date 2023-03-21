واشنطن تبحث مع بكين إمكانية قيام وزيرتي المالية والتجارة الأمريكيتين بزيارة للصين

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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

رغم تصاعد حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة مؤخرا، يبحث البيت الأبيض مع بكين إمكانية قيام وزيرتي المالية والتجارة الأمريكيتين بزيارة إلى الدولة الآسيوية لإجراء حوار اقتصادي معها. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألغى في شباط/فبراير رحلة كانت مقررة إلى الصين بعدما رصدت الولايات المتحدة فوق أراضيها منطادا صينيا وأسقطته. وتتابع واشنطن حاليا عن كثب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا.

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أعلن البيت الأبيض الإثنين أنه "يتباحث حاليا بشكل حثيث" مع بكين بشأن إمكانية قيام وزيرتين أمريكيتين بزيارة إلى الصين لإجراء حوار اقتصادي مع العملاق الآسيوي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن وزيرتي المالية جانيت يلين والتجارة جينا ريموندو تريدان زيارة الصين "لمناقشة مسائل اقتصادية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألغى في شباط/فبراير، في اللحظات الأخيرة، رحلة كانت مقررة إلى الصين بعدما رصدت الولايات المتحدة فوق أراضيها منطادا صينيا قالت إن مهامه تجسسية، في حين قالت بكين إنه منطاد أبحاث ضل طريقه.

وأكد كيربي أن "هذه الزيارة تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها. ما زلنا نريده (بلينكن) أن يذهب إلى بكين".

وتصاعدت حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة منذ قضية المنطاد.

وتتابع واشنطن حاليا من كثب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا.

والإثنين، ذكر كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال مؤخرا إنه سيتحادث مع نظيره الصيني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على أي موعد لهذه المحادثة.

فرانس24/ أ ف ب

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