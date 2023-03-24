فرنسا تحظر عددا من "التطبيقات الترفيهية" أبرزها تيك توك الصيني على هواتف العمل لموظفي القطاع العام

تكنولوجيا

فرنسا تحدثت عن "مخاوف من حيث الأمن السيبراني وحماية المعلومات" لحظر تطبيق تيك توك على الموظفين بالقطاع العام.

بعد عدة بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حظرت فرنسا الجمعة تحميل واستخدام تطبيق تيك توك الصيني على هواتف العمل الخاصة بـ2,5 مليون موظف في القطاع العام، وذلك ضمن عدد من "التطبيقات الترفيهية" بسبب "مخاوف على الأمن السيبراني وحماية المعلومات".

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حظرت فرنسا الجمعة تحميل واستخدام عدد من "التطبيقات الترفيهية" أبرزها تيك توك الصيني على هواتف العمل الخاصة بـ2,5 مليون موظف في القطاع العام.

وقالت مصادر من وزارة القطاع العام الفرنسية إثر تحليل أجرته الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات والمجلس الوزاري المشترك للقطاع الرقمي، إن تيك توك و"التطبيقات الترفيهية" بصفة عامة تمثل "مخاطر من حيث الأمن السيبراني وحماية البيانات للموظفين العامين والإدارة".

الحظر الذي أبلغت به الوزارات المختلفة من خلال تعليمات "ملزمة" حسب الحكومة، يدخل حيز التنفيذ فورا، ولا يشمل الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.

لم تنشر الحكومة حتى الآن قائمة دقيقة للتطبيقات المحظورة والتي ستنطبق على جميع الوزارات، لكن وفق المصادر نفسها، من بين التطبيقات المحظورة "تطبيقات الألعاب مثل كاندي كراش والبث التدفقي مثل نتفليكس والترفيه مثل تيك توك". وأوضحت المصادر أن موقع تويتر الذي تثير سياسته بشأن إدارة المحتوى جدلا منذ استحواذ إيلون ماسك عليه، مدرج أيضا في اللائحة.

من حيث المبدأ، ستحظر جميع التطبيقات التي يمكن اعتبارها ترفيهية، ويمكن منح بعض الاستثناءات الفردية فقط لاحتياجات الاتصالات المؤسسية مثلا، وفق الوزارة.

ومن غير المتوقع وضع نظام موحد للعقوبات في هذه المرحلة في حال انتهاك التوجيهات الجديدة، وقد يتم اتخاذ إجراءات "على المستوى الإداري" لكل وزارة، وفق وزارة القطاع العام.

وقبل فرنسا، قرر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية والحكومتان الكندية والبريطانية وبعض المنظمات منع موظفيها من استخدام تيك توك على هواتف العمل الخاصة بهم.

فرانس24/ أ ف ب

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