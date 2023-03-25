رجل في الولايات المتحدة يعترف بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي

رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور الرئيس الهايتي المقتول جوفينيل مويس والعبارة الكريولية: "ذكرى الرئيس مويس" بالقرب من المقر الرئاسي حيث اغتيل في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، الخميس، 7 يوليو/تموز 2022.

اعترف رجل يدعى رودولف جار، وهو مواطن هايتي تشيلي، الجمعة، بأنه قدم "دعما ماديا" للكوماندوس الذي اغتال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته عام 2021. وجار هو أول شخص يقر بالذنب من أصل 11 شخصا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنهم خططوا من ميامي بفلوريدا لعملية الاغتيال.

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كشفت وثائق قضائية أن رودولف جار، وهو مواطن هايتي تشيلي، قد أقر الجمعة في ميامي بتقديم "دعم مادي" للكوماندوس الذي اغتال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته عام 2021، على ما أظهرت وثائق قضائية.

واعترف جار (50 عاما) بأنه قدم "دعما ماديا وموارد"، مع عِلمه بأنها ستُستخدم لقتل زعيم هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، بحسب مناشدته.

وجار هو أول من أقر بالذنب من أصل 11 شخصا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنهم خططوا من ميامي بفلوريدا لعملية الاغتيال.

ويذكر أن مويس قُتِل في تمّوز/يوليو 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيين في مسكنه الخاص في بور أو برنس. ووفقا للاتهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.

وقد مثُل في كانون الثاني/يناير 2022 أمام محكمة في ميامي، بعد اعتقاله في جمهورية الدومينيكان.

وأعلن مدعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط/فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.

فرانس24/ أ ف ب

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