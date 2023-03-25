قتلى وأضرار جسيمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء زوبعة وعواصف عاتية

كوارث طبيعية

خلفت زوبعة وعواصف عاتية ضربت ولاية ميسيسيبي الأمريكية 23 قتيلا على الأقل، حسبما قالت السلطات السبت، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة. وتحسر رئيس بلدية رولينغ فورك التي يسكنها حوالى 2000 شخص في غرب وسط ميسيسيبي قائلا إن بلدته "لم تعد موجودة".

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قتل ما لا يقل عن 23 شخصا ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء زوبعة وعواصف عاتية، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت، فيما أكد الحاكم تايت ريفز عبر تويتر أن "فرق البحث والإنقاذ لا تزال نشطة".

وقال ريفز: "لقد قمنا بتفعيل الدعم الطبي - زيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من وسائل الطوارئ للمتضررين، داعيا السكان إلى "متابعة تقارير الأرصاد الجوية والتزام الحذر".

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل سويت بالأرض وحطاما متناثرا في الطرق بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة.

بدروها، أوردت هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية عبر تويتر: "لسوء الحظ، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام". وقالت مالاري وايت من الهيئة: "تبذل الولاية جهود إغاثة في مقاطعتي شاركي وهمفريز، على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة جاكسون".

أما رئيس بلدية رولينغ فورك التي يسكنها حوالى 2000 شخص في غرب وسط ميسيسيبي، فأسر للشبكة سي أن "لم تعد بلدتي موجودة". وذكرت محطة "إيه بي سي" أن 13 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة شاركي، وثلاثة في مقاطعة كارول القريبة واثنين آخرين في مقاطعة مونرو.

فرانس24/ أ ف ب

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