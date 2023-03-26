بايدن يعلن الطوارئ في ولاية مسيسبي إثر عاصفة قوية أودت بحياة العشرات

كوارث طبيعية

شيرلي ستامبس ، 58 ، (يسار) تجلس على سريرها بينما تفرز حفيدتها جاخيا ، 16 عامًا (يمينًا) متعلقاتها في حطام منزل شيرلي بعد العواصف الرعدية التي تسببت في رياح خط مستقيم وعواصف اجتاحت الولاية في رولينج فورك ، ميسيسيبي ، الولايات المتحدة ، 25 مارس 2023.

أُعلنت حالة في ولاية ميسيسبي الأمريكية الأحد إثر عاصفة قوية أودت بحياة العشرات، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية منازل سويت بالأرض وحطاما متناثرا في الطرق بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة.

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صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسبي الأحد بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25 ‬شخصا بها فضلا عن آخر في ولاية ألاباما.

وتضمن بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.

وتابع البيان أنه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

وأكد حاكم ولاية ميسيسبي تايت ريفز عبر تويتر السبت أن "فرق البحث والإنقاذ لا تزال نشطة".

وقال ريفز: "لقد قمنا بتفعيل الدعم الطبي - زيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من وسائل الطوارئ للمتضررين، داعيا السكان إلى "متابعة تقارير الأرصاد الجوية والتزام الحذر".

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل سويت بالأرض وحطاما متناثرا في الطرق بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة.

بدروها، أوردت هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية عبر تويتر: "لسوء الحظ، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام". وقالت مالاري وايت من الهيئة: "تبذل الولاية جهود إغاثة في مقاطعتي شاركي وهمفريز، على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة جاكسون".

أما رئيس بلدية رولينغ فورك التي يسكنها حوالى 2000 شخص في غرب وسط ميسيسيبي، فأسر للشبكة سي أن "لم تعد بلدتي موجودة". وذكرت محطة "إيه بي سي" أن 13 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة شاركي، وثلاثة في مقاطعة كارول القريبة واثنين آخرين في مقاطعة مونرو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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