عشرات القتلى جراء حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية

مهاجرون ينتظرون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من سيوداد خواريز ، المكسيك، 14 كانون الأول/ديسمبر 2022

هلك عدة أشخاص في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة الثلاثاء وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وتعتبر سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

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لقي عدة أشخاص حتفهم في مركز للمهاجرين بمدينة سيوداد خواريس الواقعة علىالحدود المكسيكية الأمريكية إثر حريق نشب في المركز الثلاثاء بحسب وسائل إعلام محلية.

وشاهد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية فرق الإطفاء والإسعاف تضع عدة جثث ملفوفة ببطانيات في مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

ومن جهته، أكد المعهد الوطني للهجرة لوكالة الأنباء الفرنسية وقوع الحريق لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات عن الضحايا. غير أن وسائل إعلام محلية ذكرت نقلا عن مصادر رسمية لم تحددها أنه يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم في الحريق.

وأفاد عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

هذا، وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بعد توقيفه، "نقلوه في سيارة إسعاف". لكنها أضافت أنها لا تعرف شيئاً عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

وكان الحريق قد اندلع قبيل منتصف ليل الإثنين وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى عين المكان.

وتعتبر مدينة سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

ويذكر أنه منذ العام 2014، توفي 7661 مهاجرًا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

فرانس24/أ ف ب

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