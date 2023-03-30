المكسيك: فتح تحقيق جنائي في مقتل عشرات المهاجرين بحريق في أحد مراكز الاحتجاز الحدودية

السلطات المكسيكية تفتش مركزا للمهاجرين، فيما ترقد في الشارع عشرات الجثث. سيوداد خواريز، المكسيك، 28 مارس 2023.

فتح الادعاء العام في المكسيك الأربعاء تحقيقا في مقتل ما لا يقل عن 39 مهاجرا جراء حريق وقع في مركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة. وتُوجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين عن المركز الذين لم يتخذوا "أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا في الداخل".

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قالت مدعية عامة مكسيكية الأربعاء إنه تم فتح تحقيق جنائي بمقتل 39 مهاجرا في حريق بمركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة، متهمة المسؤولين عن المركز بأنهم لم يقوموا بأي شيء لإجلاء الضحايا.

وأفادت سارة إيرين هيريرياس المدعية العامة المتخصصة في حقوق الإنسان إنه تم فتح تحقيق في "جرائم قتل وإلحاق الضرر بالممتلكات"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في اتهامات بجرائم أخرى محتملة.

وتابعت للصحافيين "لم يتخذ أي من الموظفين العموميين أو أفراد الأمن الخاص أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا في الداخل".

من جانبها كشفت وزيرة الأمن روزا إيشيلا رودريغيز في المؤتمر الصحافي نفسه أنه تم تحديد ثمانية أشخاص يُزعم أنهم مسؤولون عن وفاة المهاجرين.

وقالت إنهما عميلان فدراليان ومسؤول في إدارة الهجرة بالولاية بالإضافة إلى خمسة أعضاء في شركة أمنية خاصة.

ولفتت هيريرياس إلى أن الادعاء العام طلب إصدار عدة مذكرات اعتقال.

ويذكر أن 39 مهاجرا على الأقل قضوا في حريق شبّ صباح الثلاثاء في مركز لتوقيف المهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك، في مأساة تسبب بها مهاجرون يخشون الترحيل، بحسب الحكومة المكسيكية.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحافيين "لن نخفي أي شيء ولن يكون هناك إفلات من العقاب".

وتواجه السلطات المكسيكية تدقيقا متزايدا في طريقة تعاملها مع الحادث بعد أن أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة حراس المركز وهم يغادرون بينما اجتاحت ألسنة النيران زنزانة وحاصرت مهاجرين داخلها.

فرانس24/ أ ف ب

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