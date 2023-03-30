"مخاطرها كبيرة على البشرية"... إيلون ماسك وخبراء يدعون لوقف مؤقت لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي

نظرا لما تحمله برامج الذكاء الاصطناعي من "مخاطر كبيرة على البشرية"، دعا إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين الأربعاء عبر عريضة إلى وقف مؤقت لتطويرها، وذلك إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها. وقال رئيس شركة "أوبن إيه آي" سام إلتمان: "إن الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقا غير منضبط لمختبرات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة، يعجز أحد حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكدة"، فيما دعا أحد الموقعين على العريضة إلى "إبطاء هذا السباق التجاري".

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دعا إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين الأربعاء عبر عريضة إلى وقف، لمدة ستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي 4" الذي أطلقته شركة "أوبن إيه آي" في منتصف آذار/مارس، لما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وفي العريضة المنشورة عبر موقع "فيوتشر أوف لايف دوت أورغ" (futureoflife.org)، طالب الخبراء بوقف مؤقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من برامج للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع "المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبب بها هذه البرامج".

ووقع العريضة شخصيات سبق أن عبرت علنا عن مخاوفها من الذكاء الاصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه، ويظهر إمكانيات تفوق فيها على البشر، بينها مالك تويتر وشركتا "سبايس إكس" و"تيسلا" إيلون ماسك، ومؤلف كتاب "سايبيينز" يوفال نواه هراري.

"إبطاء هذا السباق التجاري"

وفي مؤتمر صحافي عقده افتراضيا في مونتريال، أبدى أحد الموقعين على العريضة وهو الرائد الكندي في مجال الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو، مخاوفه من هذه التقنية، وقال "لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثر على شعوب وتعرض دولا ديمقراطية للخطر".

وأضاف "ينبغي إبطاء هذا السباق التجاري"، داعيا إلى "مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي، على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية".

أما رئيس شركة "أوبن إيه آي" سام إلتمان، فأبدى خشيته من احتمال أن يُستخدَم "تشات جي بي تي" الذي صممته شركته، لنشر "معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية".

وقال في حديث إلى شبكة "إيه بي سي نيوز" في منتصف آذار/مارس إن "المجتمع بحاجة إلى وقت ليتكيف" مع هذه البرامج.

وأضاف "إن الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقا غير منضبط لمختبرات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة، يعجز أحد حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكّدة".

ومن بين الموقعين على العريضة المؤسس المشارك لشركة "آبل" ستيف ووزنياك وأعضاء من مختبر "ديب مايند" للذكاء الاصطناعي التابع لـ"غوغل"، ورئيس شركة "ستابيليتي إيه آي" المنافسة لـ"أوبن إيه آي" عماد موستاك، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين أمريكيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومهندسين من شركة "ماكروسوفت".

فرانس24/ أ ف ب

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