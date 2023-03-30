وصول المعارض وبطل "فندق رواندا" بول روسيسباغينا إلى الولايات المتحدة

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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن المعارض الرواندي بول روسيسباغينا وصل إلى الولايات المتحدة. وأُطلق سراح روسيسباغينا في 25 آذار/مارس بعد قضائه 938 يوما في السجن وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة ورواندا. وأدين روسيسباغينا في أيلول/سبتمبر عام 2021 بدعم جماعة متمردة بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية. وينسب إلى روسيسباغينا فضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994، التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص.

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وصل المعارض الرواندي بول روسيسباغينا، الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ حياة المئات خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، إلى الولايات المتحدة، بعدما أطلقت سلطات بلاده سراحه، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وجاء في تغريدة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان: "يسرني أن أرحب بعودة بول روسيسباغينا إلى الولايات المتحدة. نحن سعداء بعودته إلى التراب الأمريكي ولم شمله مع عائلته وأصدقائه الذين انتظروا طويلا هذا اليوم".

وأُطلق سراح روسيسباغينا في 25 آذار/مارس، بعد قضائه 938 يوما في السجن، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة ورواندا، نص على تخفيف الرئيس الرواندي بول كاغامي عقوبة السجن 25 عاما الصادرة بحقه لإدانته بالإرهاب.

وكان اعتقاله قد سلط الضوء على سجل رواندا على صعيد قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في عهد كاغامي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب بإطلاق سراح روسيسباغينا، معربا عن "سعادته".

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي صدر في 25 آذار/مارس: "عائلة بول تتوق لعودته إلى الولايات المتحدة، وأنا أشاركهم فرحتهم إزاء الأنباء السارة الواردة اليوم".

وأدين روسيسباغينا في أيلول/سبتمبر عام 2021 بدعم جماعة متمردة، بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية. وقالت عائلته إنه تعرض للتعذيب في أثناء احتجازه.

وكان روسيسباغينا مدير فندق في كيغالي، وينسب إليه الفضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994، التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص. وأصبح الرجل الذي ألهمت قصته فيلم "فندق رواندا" عام 2004، من أشد المنتقدين لكاغامي، حتى أنه أنشأ حزبا سياسيا خاصا به.

وعام 1996، غادر روسيسباغينا رواندا إلى بلجيكا التي يحمل جنسيتها أيضا، لكن عائلته قالت إنه تعرض عام 2020 للخداع، حيث ركب طائرة تم تحويل وجهتها إلى كيغالي.

فرانس 24/ أ ف ب

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