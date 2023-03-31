في سابقة بالولايات المتحدة.. توجيه تهم جنائية لترامب والرئيس السابق يندد ب"ملاحقة سياسية"

الرئيس السابق دونالد ترامب يصل على متن طائرته في رحلة إلى تجمع انتخابي في واكو، تكساس، في مطار ويست بالم بيتش الدولي، 25 آذار/ مارس 2023، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.

وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك الخميس، الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، ليكون بذلك أول رئيس سابق يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية. من جهته اعتبر ترامب أن "هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، فيما يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء، وفق ما أفادت محاميته.

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صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، وهو ما رفضه الرئيس الأمريكي السابق.

وقالت محامية دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، إن الرئيس الأمريكي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

ويُرجّح أن يتم في الأيام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتهام الممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.

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وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

وشدد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق، وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وتضمن بيان للمتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ أنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

من جهته رفض ترامب الخميس الاتهام الموجه له في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وتضمن بيان لترامب أن "هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، مضيفًا "أعتقد أنّ هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن".

وتابع "حتى قبل تأديتي اليمين رئيسا للولايات المتحدة، شارك الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدي".

انتقام

وفي بيان من خمس فقرات صدر في غضون دقائق من انتشار الأنباء عن قرار الاتّهام، تعهد ترامب الانتقام، في وقتٍ يُخطط للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

وصرح ترامب "الديموقراطيون كذبوا وخادعوا وسرقوا في هوَسهم بمحاولة 'اصطياد ترامب'، لكنّهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوّره - توجيه اتّهام إلى شخص بريء تمامًا، في تدخّل فاضح في الانتخابات".

وأضاف "إن استخدام نظامنا القضائي سلاحًا لمعاقبة خصم سياسي، صادَفَ أنه رئيس للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري الأبرز لمنصب الرئيس، لم يحدث من قبل على الإطلاق".

وتابع "أعتقد أن هذه الملاحقة سترتد عكسيا وبشكل هائل على جو بايدن".

وشدد ترامب الذي نظم أول مهرجان انتخابي له نهاية الأسبوع الماضي على "أننا سنهزم جو بايدن ونطرد فلول هؤلاء الديموقراطيّين المحتالين من البيت الأبيض".

من جانبه انتقد إريك، نجل دونالد ترامب، الادعاء العام أيضا، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسيّة.

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على تويتر "هذا سوء تصرّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنّه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابيّة".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي الخميس أن قرار توجيه الاتهام إلى ترامب ألحق بالبلاد "أضرارا لا يُمكن إصلاحها"، في وقتٍ يشن حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديموقراطيّين والمسؤولين القضائيّين.

وقال مكارثي إن المدعي العام في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ "أضر ببلادنا بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسيّة". وأضاف "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".

بدوره، انتقد رون ديانتيس، المنافس الأبرز لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق واصفا الأمر بأنه "منافٍ للقيم الأمريكية".

وقال ديسانتيس حاكم فلوريدا حيث مقر إقامة ترامب إنه "لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها" للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من "أجندة سياسية".

في المقابل صرح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز الخميس، أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".

فرانس24/ أ ف ب

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