مصرع 18 شخصا على الأقل في عواصف قوية تجتاح الولايات المتحدة

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آثار البيوت والمباني المدمرة جراء الإعصار الذي ضرب بلدة ليتل روك، أركنساس، الولايات المتحدة. 31 آذار/ مارس 2023

أدت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق السبت، إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينغ فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

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لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أعاصير وعواصف قوية ضربت جنوب الولايات المتحدة ووسطها الشرقي ودمرت الكثير من المباني، بينما يستعد شمال شرق البلاد لعواصف قوية أخرى.

وسجل مصرع 7 أشخاص في ولاية تينيسي بجنوب البلاد، وفق السلطات المحلية.

وقالت ماغي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي لوكالة الأنباء الفرنسية: "سجلت 7 وفيات مرتبطة بالعواصف الشديدة في مقاطعة ماكنيري".

وطالت الأعاصير المدمرة خصوصا أركنساو، الجمعة، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفق ما أفادت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.

واستيقظ سكان عاصمة الولاية ليتل روك السبت على مشاهد سيارات مقلوبة وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة ومنازل مدمرة.

وقال رئيس بلدية ليتل روك فرانك سكوت للصحافيين: "نعلم أن الكثير من الناس اضطروا للنزوح ويبحثون عن ملجأ".

وقالت لارا فارار الصحافية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إنها "صُدمت" بحجم الدمار في ليتل روك.

وأضافت أن "أسطح بعض المنازل دمرت بالكامل"، ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض".

وتابعت بأن "الحي مدمر بالكامل"، مشيرة إلى ركام ممتد لنحو 500 متر.

أما بلدة وين في شمال شرق الولاية، فقد صارت "مقسمة تقريبا بسبب الأضرار الممتدة من الشرق إلى الغرب"، وفق ما صرحت رئيسة البلدية جينيفر هوبس لشبكة "سي إن إن".

وكشفت سارة هاكابي السبت أنها ناقشت الوضع مع الرئيس جو بايدن غداة إعلانها حالة الطوارئ، ونشر حوالي 100 من عناصر الحرس الوطني.

كما أبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مصرع شخص وإصابات عديدة في مقاطعة بونتوتوك على بعد 200 ميل جنوب ممفيس.

ولقي شخص مسن مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردته سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.

650 ألف منزل بدون كهرباء

وفي شمال البلاد في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية، بعد مرور عاصفة شديدة بينما كان الجمهور يشاهد عرضا لفرقة لموسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وصرح شون شادل رئيس إطفاء بلفيدير بأن شخصا واحدا لقي حتفه، وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى الموقع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إجلاء جرحى على نقالات، بينما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ركاما وفجوة كبيرة في السقف.

وفي ولاية إنديانا المجاورة (شمالا)، قضى 3 أشخاص في عاصفة في مقاطعة سوليفان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن السلطات.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر سقوط أعمدة للهواتف ومنازل منهارة وركاما على الطرق.

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل السبت في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، بحسب موقع "باور أوترج" الأمريكي.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من رياح عاتية وعواصف قوية قد تضرب السبت شمال شرق البلاد، خصوصا أوهايو.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي، متسببا بمقتل 26 شخصًا، ومخلفا أضرارا جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، لقي نحو 80 شخصا مصرعهم، بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

فرانس 24/ أ ف ب

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