وول ستريت جورنال تطالب بتحرير مراسلها المعتقل في موسكو وتعتبر القضية "إهانة شديدة للصحافة الحرة"

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طالبت صحيفة وول ستريت جورنال السبت بالإفراج الفوري عن مراسلها في موسكو إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقله جهاز الأمن الاتحادي الروسي بتهمة التجسس بجمعه لمعلومات عن "أنشطة إحدى المؤسسات" الدفاعية الروسية لصالح أمريكا. ولكن دون أي دليل.

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في بيان نشرته عبر تويتر بشأن مراسلها في موسكو إيفان غيرشكوفيتش، إن "قضية إيفان إهانة شديدة للصحافة الحرة، وينبغي أن تثير غضب جميع الأحرار من الأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم"، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور.

وكانت قد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله الخميس إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش احتجز في مدينة يكاترينبرغ للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ومن جانبه، قال الجهاز الأمني في بيان نقلته إنترفاكس إنه "أوقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي غيرشكوفيتش إيفان المولود عام 1991،وهو مراسل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بموسكو ومعتمد لدى وزارة الخارجية الروسية ويشتبه في قيامه بالتجسس لمصلحة الحكومة الأمريكية".

وأوضح البيان أيضا أن غيرشكوفيتش كان مكلفا من "الجانب الأمريكي" بجمع معلومات عن "أنشطة إحدى المؤسسات" الدفاعية. ولم يعرض البيان أي دليل.

فرانس24/رويترز

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