الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه أمام المحكمة في نيويورك

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاموه في قاعة المحكمة في الطابق الخامس عشر من مبنى محكمة مدينة نيويورك في 4 أبريل 2023.

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء ببراءته من كل التهم الموجهة إليه المتعلقة بدفعه أموالا في 2016 لممثلة إباحية لشراء صمتها، في جلسة تاريخية عقدت بمحكمة في نيويورك. وفيما وصف ترامب الحدث "بالسريالي" غير مصدق أن "هذا يحدث في أمريكا"، قلل البيت الأبيض من أهمية الحدث واصفا إياه بأنه "ليس أولوية" لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

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في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه والمتصلة بدفعه أموالا لشراء صمت الممثلة الإباحية (ستورمي دانيالز) قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وذلك في جلسة تاريخية عقدت في محكمة بنيويورك.

ويواجه ترامب البالغ 76 عاما في إطار هذه القضية عشرات التهم، ما من شأنه أن يقلب رأسا على عقب السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.

رافعا قبضته أمام المصورين ومحاطا بحراس شخصيين، دخل ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قصر العدل في مانهاتن.

وصباح الثلاثاء تبادل مناصرون لترامب ومناهضون له، كان عددهم جميعا أقل من أعداد الصحافيين وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان، الاتهامات، وقد رفع معارضون لافتة كبرى كتب عليها "ترامب يكذب طوال الوقت".

"حدث سريالي"

ووصف ترامب استدعاءه للمحكمة الجنائية بالحدث "السريالي"، وكتب ترامب على "تروث سوشل"، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر سرياليا للغاية - يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".

"ليس أولوية"

فيما أعلن البيت الأبيض أن مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في مانهاتن، في حدث تاريخي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس "سيتابع بالطبع بعض المستجدات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكن ذلك ليس أولوية بالنسبة له".

فرانس24/ أ ف ب

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