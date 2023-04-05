ترامب يدفع ببراءته ويتهم القضاء الأمريكي بالانحياز بعد توجيه 34 تهمة جنائية ضده

وجه الرئيس السابق دونالد ترامب انتقادات إلى المدعي العام في نيويورك ألفين براغ لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة. وكان ترامب قد دفع الثلاثاء ببراءته أمام محكمة في مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما على أمر علاقة جنسية معه.

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"حدث سريالي". بهذه العبارات وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحاكمة التي بدأت بشأنه في محكمة بمانهاتن وجهت له خلالها 34 اتهاما جنائيا.

وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

وأضاف "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها".

وكان ترامب قد دفع أمس الثلاثاء ببراءته أمام محكمة في مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما أمر علاقة جنسية معه.

وألقى ترامب، الذي يخوض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024، مساء الثلاثاء في فلوريدا خطابا قصيرا نسبيا استمر 25 دقيقة مقارنة بخطاباته التي تستمر أحيانا ساعتين.

وعلى الرغم من شنه هجوما على الادعاء، لكن ترامب لم يدع أنصاره إلى احتجاجات جديدة. ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى مسار حملته قريبا، غير أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.

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وانتقد ترامب مختلف القضايا القانونية التي يواجهها، بدءا من التعامل مع الوثائق السرية التي نٌقلت إلى منتجعه مارالاغو بعدما غادر البيت الأبيض في أوائل 2021، مرورا بالتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس وحتى قضية التدخل في انتخابات 2020.

وغادر ترامب مقر المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة، من دون أن تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية.

وبناء عليه فإن ترامب، أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي، قد يواجه محاكمة قضائية يمكن أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2024، وهو ما سيبذل كل جهده لتجنبه.

وفي الجلسة دفع ترامب ببراءته من كل التهم التي وجهها إليه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمر خمس سنوات.

وتعهد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، بمحاربة التهم الـ34 وقال "إن توجيه الاتهام بحد ذاته نمطي"، واصفا توجيه الاتهام بأنه عمل "يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة".

وأعلن المدعي العام في نيويورك الثلاثاء أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

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"أسرار'' ترامب

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إن بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

ولاحقا أكد المدعي العام في نيويورك أن "الكل سواسية أمام القانون".

"سلوك إجرامي خطير"

وأضاف براغ الذي أشرف على التحقيقات التي أدت لتوجيه اللائحة الاتهامية للملياردير الجمهوري أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتهم بأنه "رتب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستر على دفعه أموالا لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.

وبدا ترامب خلال الجلسة متجهما، وقد استغرقت جلسة توجيه الاتهام نحو ساعتين.

وأعلن القاضي خوان ميرتشان أن المحاكمة قد تبدأ في شهر كانون الثاني/يناير، أي قبل شهر من الانتخابات التمهيدية الرئاسية، على الرغم من أن محامي ترامب يريدون أن تجري المحاكمة خلال الربيع المقبل.

وتستقطب محاكمة ترامب اهتماما إعلاميا كبيرا. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الاثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

تتعلق قضية التدخل في الانتخابات بضغطه على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية في مطلع 2021. وأضاف أن هذه القضايا تصل إلى حد أن تكون محاولة لإحباط ترشحه الثالث للرئاسة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الانتخابات على نحو لم يسبق له مثيل". وترامب هو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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