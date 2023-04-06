بولسونارو يدلي بشهادته بشأن فضيحة المجوهرات السعودية التي أهديت لزوجته

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يلوح لأنصاره في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، برازيليا، بالبرازيل في 8 أغسطس/آب 2021.

أدلى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقر الشرطة الاتحادية الأربعاء بشهادته في تحقيق بشأن محاولة إدخاله إلى البلاد دون إبلاغ السلطات مجوهرات وهدايا قدمها العاهل السعودي له ولزوجته في عام 2021، حين كان لا يزال يشغل منصبه الرئاسي. وقال الرئيس السابق إنه لم يرتكب أي خطأ بتلقيه الهدايا، لكن حادثة المجوهرات شوهت سمعته كرئيس يحارب الفساد.

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ظهر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقر الشرطة الاتحادية الأربعاء، للإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن مجوهرات وهدايا قدمها العاهل السعودي له ولزوجته في عام 2021، حين كان لا يزال يشغل منصبه الرئاسي.

وأغلقت الشرطة الشارع خارج المبنى.

وصادر مسؤولو الجمارك أحد أطقم المجوهرات التي أعطيت للسيدة الأولى آنذاك ميشيل بولسونارو، وتبلغ قيمتها 16.5 مليون ريال برازيلي (3.26 مليون دولار)، في حقيبة ظهر لمساعد حكومي عائد من السعودية.

وأعاد بولسونارو عبوتي هدايا أخريين بموجب أمر من محكمة التدقيق الاتحادية البرازيلية.

وقال الرئيس السابق إنه لم يرتكب أي خطأ بتلقيه الهدايا، لكن حادثة المجوهرات شوهت سمعته كرئيس يحارب الفساد. وقال منتقدوه إن الهدايا تخص المجموعة الرئاسية، واتهموه بمحاولة التهرب من دفع الرسوم الجمركية بتهريبها إلى البرازيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المسؤولين في إدارة بولسونارو حاولوا دون جدوى استعادة المجوهرات الرئيسية الموجودة من الجمارك في مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو.

وقال دفاع بولسونارو في بيان الثلاثاء، إن تسليم الهدايا أظهر التزامه بالامتثال لقرارات محاكم التدقيق، واستعداده لاحترام القانون.

كما سلم بولسونارو هدية أخرى من الإمارات، عبارة عن بندقية ومسدس، إلى الشرطة الاتحادية.

وعاد بولسونارو إلى البرازيل الأسبوع الماضي، بعد نحو 3 أشهر قضاها في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة، بعد هزيمته في انتخابات العام الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب

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