الولايات المتحدة: توقيف مشتبه به في قضية تسريب الوثائق السرية

أوقفت قوات الأمن في الولايات المتحدة عنصرا في الحرس الوطني يشتبه في مسؤوليته عن تسريب وثائق مخابراتية سرية للغاية على الإنترنت، وفق ما أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الخميس. وأشار غارلاند إلى أن المشتبه به سيمثل قريبا أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الخميس أن قوات الأمن أوقفت عنصرا في الحرس الوطني بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية سرية للغاية.

وقال غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب إن المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا "تم توقيفه بدون حوادث" وسيمثل قريبا أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولا على الشبكة منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وكثير منها لم يعد متاحا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.

وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، إذ توفر إحداها معلومات حول الدفاعات الجوية للبلاد فيما توفر وثيقة أخرى معلومات حول جهود دولية تبذل لتعزيز قدراتها العسكرية. وتشير وثائق أخرى إلى مراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، إذ تفيد إحداها أنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدعمون التحركات الاحتجاجية في الدولة العبرية ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

كما شدّد البنتاغون على أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها الدوليين حول هذه القضية وأن اللجان المعنية في الكونغرس أحيطت علما بهذه المسألة.

وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيمة.

فرانس24/ أ ف ب

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