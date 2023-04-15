البرازيل: محكمة تستدعي بولسونارو لاستجوابه بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام الجاري

استدعى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية الجمعة الرئيس السابق جايير بولسونارو للاستجواب بشأن اقتحام مؤيديه للبرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في 8 كانون الثاني/يناير. ووفقا لقرار القاضي يجب أن يمثل بولسونارو أمام الشرطة الفدرالية في غضون عشرة أيام للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

إعلان اقرأ المزيد

أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية الجمعة باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا.

وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أن بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون 10 أيام، للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب، الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكتب دي مورايس في الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية: "أوافق على طلب مكتب المدعي العام، وأقرر أن تأخذ الشرطة الفدرالية شهادة جاير ميسياس بولسونارو في أجل أقصاه 10 أيام".

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقار السلطة في برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير، ودمروا مكاتب، وخربوا أعمالا فنية، ودعوا الجيش للتدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وشبه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولي لولا منصبه، بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعا المدعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت -وحذفه لاحقا- بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أن انتخاب لولا غير شرعي.

لكن المدعين العامين قالوا إن تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون "تحقيقا شاملا بجميع الأفعال قبل وبعد الثامن من كانون الثاني/يناير".

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 آذار/مارس، متعهدا معارضة حكومة لولا.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك