الولايات المتحدة: 23 جنديا أمريكيا في سوريا مصابون بصدمات دماغية جراء هجومين لمدعومين من إيران

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أصيب 23 جنديا أمريكيا في سوريا بصدمات دماغية خلال هجومين في آذار/مارس نفذهما مسلحون مدعومون من إيران. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أمريكيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات، ففي 2020 تم تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

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قالت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجمعة، إن 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في آذار/مارس نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

وقالت في بيان: "رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا، لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

وأصيب 25 جنديا أمريكيا جراء ضربات وضربات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى مقتل 8 مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أمريكيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

ففي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

فرانس 24/ رويترز

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