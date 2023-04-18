الولايات المتحدة: إيقاف رجلين وتوجيه تهم لـ34 صينيا بقضية مراقبة معارضين لبكين

لو جيان وانغ (61 عاما) مواطن أمريكي متهم بإنشاء "مركز أمني" صيني سرّي في نيويورك والعمل لصالح الحكومة الصينية، يخرج من محكمة بروكلين الفدرالية، الولايات المتحدة. 17 نيسان/أبريل 2023.

أوقفت السلطات في الولايات المتحدة رجلين بتهمة إنشاء "مركز أمني" صيني سري في نيويورك يهدف إلى مراقبة المعارضين لبكين والضغط عليهم. كما وجهت اتهامات إلى 34 شخصا يقيمون في الصين ويعملون لصالح الحكومة، لمشاركتهم في حملة مضايقة معارضين للصين يقيمون في الولايات المتحدة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات الأمريكية الإثنين أنها أوقفت رجلين، بتهمة إنشاء "مركز أمني" صيني سري في نيويورك، ووجهت اتهامات إلى 34 موظفا حكوميا صينيا، لمشاركتهم في حملة لمراقبة ومضايقة معارضين لبكين يقيمون في الولايات المتحدة.

وقال بريون بيس، المدعي العام الفدرالي في بروكلين، إن التوقيفات والاتهامات حصلت على خلفية "مخططات قمع عابرة للحدود الوطنية، تستهدف أفرادا من مجتمع الشتات الصيني في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الولايات المتحدة".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن الرجلين اللذين تم توقيفهما ملاحقان في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بشأن إنشاء "مركز شرطة" صيني سري في نيويورك.

وأوضح أن هذا المركز يهدف إلى مراقبة المعارضين لبكين والضغط عليهم.

وسبق لدول غربية أخرى أن أكدت اكتشافها مثل هذه المراكز الأمنية الصينية السرية على أراضيها.

ولفت المدعي العام إلى أنه، وفي إطار تحقيق منفصل، وجه القضاء الأمريكي إلى 34 "موظفا في وزارة الأمن العام" الصينية تهما، لمشاركتهم في "خلية" متهمة بمضايقة "صينيين ينشطون من أجل الديمقراطية"، و"منشقين" يقيمون خارج الصين، "لا سيما هنا في نيويورك".

وأوضح أن جميع المتهمين الـ34 "يقيمون في الصين".

وفي تحقيق ثالث، وجه القضاء الأمريكي إلى 10 مشتبه بهم آخرين، من بينهم "8 موظفين حكوميين صينيين" و"مسؤول سابق في شركة اتصالات أمريكية كان يعمل في الصين"، اتهامات لقيامهم بعمليات مضايقة عبر الإنترنت، وكشف هويات معارضين لبكين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الشركة المذكورة في هذا التحقيق هي "زوم".

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك