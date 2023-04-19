المحكمة العليا الأمريكية ستصدر قرارها حول حبوب الإجهاض بعد معركة قضائية معقدة

حق النساء في الإجهاض

مظاهرة للدفاع عن الحق في الإجهاض. واشنطن، الولايات المتحدة في 15 أبريل/نيسان 2023.

تصدر المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء قرارها حول حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في البلاد، والتي باتت في قلب معركة قضائية معقدة منذ حظرها قبل عام من قبل قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض. ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحق في الإجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في الولايات المتحدة.

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من المرتقب أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء قرارها فيما يخص قضية حبوب الإجهاض المستخدمة بشكل كبير في الولايات المتحدة، والتي باتت معركة قضائية معقدة منذ أن أثار قرار قاضٍ فدرالي الجدل بحظرها.

وبعد نحو عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.

ضمن هذا المنحى، انتقدت كاري فلاكسمان من منظمة "بلاند بارنتهود" للتخطيط الأسري "الأخذ والرد القضائي" غير المحسوم النتائج، واعتبرت أنه "يؤثر على الحصول على دواء مضمون، فعّال وتمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك".

ONE federal judge should not be able to end the FDA’s decades-long approval of mifepristone, an abortion pill that is proven to be safe and effective. We won’t back down from this blatant attack on our health care — we’ll fight back. #BansOff pic.twitter.com/O9O6Dc7UEu — Planned Parenthood (@PPFA) April 15, 2023

ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحق في الإجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد. وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أمريكية منذ ترخيصها من قبل "الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير" قبل أكثر من عشرين عاما.

عقار "ميفيبريستون"

وبدأ المسلسل القضائي في السابع من أبريل/نيسان عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وخلافا لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة. وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبق قراره.

وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأمريكية، سمحت محكمة الإستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض إلا أنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين. ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلا من الأسبوع العاشر.

وقررت المحكمة العليا الجمعة الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليتاح لها دراسة الملف. وأوضحت بأن هذا التعليق يبقى نافذا حتى منتصف ليل الأربعاء-الخميس. وأتيح للأطراف المعنيين تقديم مرافعاتهم حتى ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وطلب تجمع من الأطباء المعارضين للإجهاض من المحكمة العليا في مرافعته، تثبيت قرار محكمة الاستئناف. ورأى التجمع الذي يضم أطباء نسائيين وأطباء أطفال، أن إدارة الأغذية والعقاقير ومختبر "دانكو" الذي ينتج "ميفيبريستون" قد "انتهكا بشكل فاضح القوانين والقواعد السارية (...) وقاما باستمرار بتقديم السياسة على حساب صحة النساء". واعتبر أنه "في غياب قرار التعليق، سيتسبب عقار ميفيبريستون بالمزيد من المضاعفات الجسدية والصدمات العاطفية وحتى الموت لدى النساء".

"حرمان المرأة من حريات أساسية"

من جانبه، رأى بايدن أن قرار القاضي في تكساس يعد تجاوزا للحدود، مؤكدا تصميمه على "محاربة" هذه الخطوة التي وصفها بأنها "محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية".

ولم تعد حبوب الإجهاض هذه متوافرة رسميا في نحو 15 ولاية حظرت الإجهاض مؤخرا، وإن كان يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية. وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا، ومعظمها ديمقراطية.

وأبدى العديد من الخبراء والمسؤولين في قطاع صناعة الأدوية، خشيتهم من أن تفتح هذه الإجراءات القضائية الباب على التشكيك بعقارات طبية أخرى. وصرّح المسؤول السابق في إدارة العقاقير الأمريكية جوش شارفتاين: "لم يعد من غير الواقعي القول إنه يمكن لقاضٍ أن يستيقظ ذات صباح ويقرر سحب عقار من السوق (...) يمكن لقاضٍ القيام بالأمر نفسه بشأن لقاحات أو حتى مضادات اكتئاب لا تعجبه".

فرانس24/ أ ف ب

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