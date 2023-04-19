مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مرآب متعدد الطوابق بنيويورك

© أ ف ب

قتل شخص وأصيب آخرون إثر انهيار مرآب مكون من 4 طوابق في مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك. وقال مسؤولون محليون إن الطابق الثاني من المرآب انهار فوق الطابق الأول. وتم إبعاد رجال الإطفاء الذين هرعوا للتعامل مع الحادث "بسبب مخاوف بشأن استقرار المبنى".

إعلان اقرأ المزيد

قالت السلطات إن مرآبا من 4 طوابق انهار في مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك، بالقرب من جامعة بيس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين.

ونقلت قناة (سي بي إس) عن مسؤولين محليين في مجال الطوارئ، قولهم إن الطابق الثاني من المرآب انهار فوق الطابق الأول.

وأظهرت لقطات من الموقع سيارات متكدسة فوق بعضها وسط الحطام.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك في بيان، إنه تم إبعاد رجال الإطفاء الذين هرعوا للتعامل مع الحادث، "بسبب مخاوف بشأن استقرار المبنى".

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك