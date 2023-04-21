وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعلن ترشحه للانتخابات الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال الحملة الانتخابية لمرشح مجلس الشيوخ الديمقراطي الأمريكي جون فيترمان والمرشح الديمقراطي لحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة ، 5 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس جو بايدن سيعلن في 25 نيسان/أبريل عن إعادة ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024. ويصادف التاريخ المذكور الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب. وبايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة. وحتى الآن يبدو أن ترامب هو خصمه الرئيسي في الجانب الجمهوري.

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رجح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الخميس، أن يعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست و"سي إن إن" خصوصا عن مصادر لم تحدداها، أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 نيسان/أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.

غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.

وبايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة.

وحتى الآن، يبدو أن ترامب هو خصم بايدن الرئيسي في الجانب الجمهوري، وهو ما سيفتح الباب أمام مشهد انتخابي يذكر بالعام 2020، عندما أظهرت الانتخابات الشرخ السياسي في البلاد.

والأسبوع الماضي، اختتم بايدن رحلة إلى إيرلندا، مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.

وصرح بايدن للصحافة قبل عودته إلى الولايات المتحدة: "قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا" للانتخابات الرئاسية، مضيفا: "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيا".

وتعهد ترامب مؤخرا في مقابلة تلفزيونية "عدم الانسحاب مطلقا" من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

فرانس 24/ أ ف ب

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