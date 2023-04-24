حاكم فلوريدا رون دي سانتيس في زيارة إلى اليابان قبل إعلان محتمل لترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية

يزور حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس اليابان في مستهل جولة دولية تحمله أيضا إلى كوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا، يروج لها كجولة تعزيز الفرص التجارية لفلوريدا، في حين يعتقد أنها خطوة من الحاكم الجمهوري لتعزيز حضوره الدولي والدبلوماسي قبل إعلانه رسميا الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024. وأثنى دي سانتيس على العمل الذي تقوم به اليابان لتعزيز دفاعاتها العسكرية وصرح بأن"اليابان القوية هي في صالح الولايات المتحدة".

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أشاد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس الاثنين بالعمل الذي تقوم به اليابان لتعزيز دفاعاتها العسكرية، في مستهل زيارة دولية بدأها من طوكيو، تسبق إعلان ترشحه المحتمل إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويسود اعتقاد واسع بأن الحاكم الجمهوري سيتقدم بترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. وينظر إلى جولته التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا، على أنها محاولة لتعزيز أوراقه الدبلوماسية والأمنية قبل خطوة كهذه. ويقوم دي سانتيس وزوجته كايسي بهذه الجولة تحت عنوان رسمي هو تعزيز الفرص التجارية لفلوريدا، وهو ما حاول الحاكم البناء عليه بحديثه عن جاذبية ولايته في الجانب الاقتصادي.

وقال دي سانتيس لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "نرحب كثيرا بجهودكم لتعزيز دفاعاتكم"، في إشارة الى التعديلات الواسعة التي تعتزم طوكيو إدخالها على استراتيجيتها الدفاعية وتعزيز انفاقها العسكري.

وأضاف "ندرك أنكم موجودون في محيط صعب، مع كوريا الشمالية وصعود الحزب الشيوعي الصيني"، مبديا اعتقاده بأن "اليابان القوية هي في صالح الولايات المتحدة، والولايات المتحدة القوية لصالح اليابان. نأمل أن يكون بلدنا معكم في كل خطوة".

وقال حاكم الولاية لرئيس الوزراء إن فلوريدا هي "السوق الأكبر في الولايات المتحدة التي لا تربطها رحلات جوية مباشرة باليابان"، مبديا أمله في لقاء مسؤولي شركات طيران من أجل "محاولة القيام بأمر ما بخصوص ذلك".

ويتوقع أن تلقى الانتخابات الرئاسية الأمريكية اهتماما في اليابان التي تعول بشكل كبير على واشنطن في القضايا الدفاعية، وتأمل في الحفاظ على هذه الصلات بصرف النظر عمن يتولى سدة الحكم في البيت الأبيض بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن العام المقبل.

وأعرب كيشيدا خلال لقائه دي سانتيس عن أمله في أن تعزز زيارته "فهم السياسة والاقتصادية والثقافة" في اليابان.

ومن المقرر أن يلتقي حاكم فلوريدا في اليابان وزير خارجيتها يوشيماسا هاياشي مساء الاثنين، قبل الانتقال إلى سول الحليفة بدورها لواشنطن.

فرانس 24 / أ ف ب

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