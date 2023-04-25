كندا: الحكومة تتخذ إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم المقيمين السودانيين

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أعلنت الحكومة الكندية الإثنين عن إجراءات خاصة تسهل على السودانيين المتواجدين على أراضيها تمديد إقاماتهم ما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة أو العمل أو زيارة أسرهم بالبلاد دون أي مصاريف. يأتي ذلك في ظل النزاع الدامي الذي يشهده النزاع منذ منتصف شهر أبريل/ نيسان الحالي.

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أعلنت الحكومة الكندية أنها تعتزم وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حاليا في كندا وربما لا يمكنهم العودة إلى السودان بسبب الوضع سريع التدهور هناك.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان وأدى لمقتل المئات وتوقف العمل بالمستشفيات وانقطاع خدمات أخرى وحوّل أحياء سكنية إلى ساحات حرب.

وتضمن بيان للحكومة الكندية الإثنين أنه بمجرد دخول الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الهجرة الكندي شون فريزر حيز التنفيذ سيتمكن المواطنون السودانيون من طلب تمديد إقاماتهم في كندا مما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة أو العمل أو زيارة أسرهم بالبلاد دون أي مصاريف.

وتابعت الحكومة أنها ستعطي الأولوية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة والمؤقتة المكتملة بالفعل على نظام الهجرة لمن لا يزالون في السودان وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم.

وأضافت أن ذلك يشمل طلبات تأشيرات الدخول بغرض الزيارة لأفراد الأسرة المباشرين لمواطنين كنديين ومقيمين دائمين في البلاد.

وقالت كندا إنها ستعفي أيضا المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين الموجودين في السودان والذين يرغبون في مغادرته من رسوم جواز السفر ووثيقة سفر المقيم الدائم.

وقالت الولايات المتحدة الإثنين إن طرفي الصراع في السودان وافقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في الوقت الذي سابقت فيه دول غربية وعربية وآسيوية الزمن لإجلاء رعاياها.

من جهتها قالت كندا الأحد إنها علقت بصفة مؤقتة العمل بسفارتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من موقع آمن خارج البلاد.

فرانس24/ رويترز

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