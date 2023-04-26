فيديو

الولايات المتحدة: ترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية يثير جدلا كبيرا وردود أفعال متباينة

01:42 الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024 للفوز بولاية جديدة. © شاشة فرانس24

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ندد المعارضون بهذا القرار واتهمه خصومه الجمهوريون "بالانفصال عن الواقع"، فلم يحدث من قبل أن انتخب الأمريكيون رئيسا في هذه المرحلة العمرية، فبايدن إن فاز بتلك الولاية الثانية سيغادر البيت الأبيض بعمر السادسة والثمانين. وفي سعيه لإعادة انتخابه، يراهن بايدن على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، واستمالة الشرائح الاجتماعية المتأثرة بنهج الرئيس السابق دونالد ترامب.