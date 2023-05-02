الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها "اعتبارا من 1 يونيو" وبايدن يدعو قادة الكونغرس لاجتماع

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 16 آذار/مارس 2023.

بعد تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بحلول حزيران/يونيو، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين للاجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل كلا من رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، في محاولة لحل خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول حزيران/يونيو.

ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في التاسع من أيار/مايو.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت الإثنين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية حزيران/يونيو.

وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران/يونيو، وربما اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وأضافت وزيرة الخزانة: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن، لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

ودعا بايدن للاجتماع كلا من مكارثي، الموجود في القدس في زيارة دبلوماسية، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي، يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.

وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد، الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من حزيران/يونيو، إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.

ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونغرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.

وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير/ كانون الثاني، أبلغت يلين الكونغرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.

فرانس24/رويترز

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