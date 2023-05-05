اقتحام الكابيتول الأمريكي: إدانة أربعة ناشطين من جماعة "براود بويز" بتهمة التحريض على الفتنة

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أعضاء من مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة بمظاهرة مؤيدة لترامب في واشنطن، 12 ديسمبر، 2020.

أدانت محكمة أمريكية الخميس أربعة ناشطين من جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بتهمة التحريض على الفتنة. وهي تهمة من النادر جدا توجيهها بالولايات المتحدة ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

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أدين أربعة ناشطين من جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، متورطون في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/يناير 2021، الخميس بالتحريض على الفتنة، وهي تهمة من النادر جدا توجيهها.

ومن بين المدانين الأربعة الزعيم السابق للجماعة إنريكي تاريو.

وحوكم خمسة من أعضاء الجماعة في واشنطن على خلفية إقدامهم على إحداث فوضى بمقر الكونغرس مع حشد من مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

في حين لم تُوجه تهمة التحريض على الفتنة التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما إلى العضو الخامس دومينيك بيزولا.

وأدين الناشطون الخمسة بتهم أخرى أقل خطورة مثل عرقلة عمل الكونغرس أو تدمير ممتلكات عامة.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إنه وعد بعد اقتحام مبنى الكابيتول بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها "لمعاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع الذي سعى إلى تعطيل أحد ركائز ديموقراطيتنا" والمتمثل بالانتقال السلمي للسلطة.

فرانس24/ أ ف ب

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