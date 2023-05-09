محكمة نيويورك تحمّل ترامب المسؤولية عن اعتداء جنسي وتغرمه خمسة ملايين دولار

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حمّلت مساء الثلاثاء هيئة المحلفين بمحكمة مدنية في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على الكاتبة والصحافية الأمريكية السابقة إي. جين كارول والتشهير بها بعد ذلك. وأمرت المحكمة ترامب بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار كتعويض لكارول. وندد ترامب بالحكم ووصف القضية "بالمخزية".

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أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء بأن هيئة محلفين في محكمة مدنية بنيويورك خلصت إلى تحميل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحافية سابقة في تسعينيات القرن الماضي.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب إي. جين كارول لكنها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير الصحفية.

ترامب يندد

ندد ترامب بقرار تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي ووصف القضية بأنها "مخزية".

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" جدد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة إي. جين كارول التي تتهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكدا "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".

فرانس24/ أ ف ب

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