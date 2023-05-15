بايدن يعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي خلال محادثات مع الجمهوريين

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال وجوده في فندق واشنطن هيلتون في العاصمة واشنطن. 29 نيسان/ أبريل 2023.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف عن السداد، وذلك في اجتماع مع زعماء بالكونغرس الثلاثاء. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب الجمعة، لكن الاجتماع تأجل. ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين، وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة.

وفي تصريحاته للصحافيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق.

وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب الجمعة، لكن الاجتماع تأجل.

وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس.

وأضاف: "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده بأن هناك رغبة لدى الجانبين في التوصل إلى اتفاق.

وقال: "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع، لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء.

ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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