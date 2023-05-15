قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيومكسيكو الأمريكية

الشرطة الأمريكية خارج مركز سييلو فيستا التجاري بعد إطلاق نار في إل باسو، تكساس. 16 شباط/فبراير 2023

قالت الشرطة الأمريكية الإثنين، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا، بينهم مشتبه به، وأصيب آخرون، في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو. وحدث إطلاق النار في منطقة سكنية في مدينة فارمينغتون، على بعد 290 كيلومترا تقريبا شمال غربي ألباكركي أكبر مدن الولاية. وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلح".

إعلان اقرأ المزيد

قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم مشتبه به، وجرح شرطيان في إطلاق نار وقع الإثنين في بلدة بولاية نيومكسيكو الأمريكية، استدعى إغلاقا مؤقتا لمدارسها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤولون في بلدة فارمينغتون، البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على بعد نحو 320 كلم من عاصمة الولاية "سانتا في"، إن المشتبه به "تم التصدي له وقتل في الموقع"، ولم يعد هناك أي خطر يتهدد العامة.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل حول المكان الذي شهد إطلاق النار أو كيفية حدوث الواقعة.

وجاء في منشور لشرطة فارمينغتون على فيسبوك: "هناك ضحايا مدنيون عدة و3 قتلى على الأقل".

واستجاب العديد من عناصر الشرطة لإطلاق النار، وقد أصيب 2 منهم خلال الواقعة، وتم نقلهما إلى مستشفى للمعالجة، وحالتهما مستقرة.

وفتح تحقيق لكشف الملابسات، ولم تعرف بعد هوية المشتبه به.

وأغلقت مدارس البلدة مؤقتا، لكن في أولى ساعات بعد الظهر رفعت أوامر الإغلاق، وأعلنت مدارس بلدية فارمينغتون أن "كل التلامذة والكوادر سالمون".

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلح".

ويمتلك ثلث الأمريكيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل فيه سلاح.

والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين المدافعين الأقوياء عن الحق الدستوري بحمل السلاح.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك