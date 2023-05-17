هاري وميغان ينجوان من "كارثة" بعد تعرضهما لمطاردة خطرة بالسيارات من مصورين متطفلين

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قال متحدث باسم الأمير البريطاني هاري الأربعاء، إن الأمير وزوجته ميغان ووالدتها تعرضوا "لمطاردة بالسيارات كادت تكون كارثية" من مصورين متطفلين. وأضاف أن المطاردة وقعت بعد أن حضروا حفلا لتوزيع جوائز في نيويورك الثلاثاء. وأشار المتحدث إلى أن الواقعة شاركت فيها نحو ست سيارات نوافذها معتمة تمت قيادتها بطريقة خطرة، ما عرض حياة دوق ودوقة ساسكس ودوريا راجلاند والدة ميجان للخطر.

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نجا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من "كارثة" كادت تحصل مساء الثلاثاء في نيويورك، نتيجة "مطاردة بالسيارة" من جانب "صيادي صور مشاهير عدوانيين جدا"، على ما أعلن ناطق باسم الثنائي في بيان.

وقعت الحادثة ليل الثلاثاء، بعدما حضر هاري وميغان حفلة لتوزيع الجوائز في العاصمة المالية الأمريكية.

وقال الناطق باسم الزوجين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية، إن والدة ميغان، دوريا راغلاند، كانت معهما في السيارة.

وجاء في البيان: "الليلة الماضية، تعرض دوق ودوقة ساسكس والسيدة راغلاند إلى مطاردة بالسيارة كادت تتسبب بكارثة على يد شبكة مصورين عدوانيين جدا".

ولفت الناطق باسم الزوجين المقيمين في كاليفورنيا إلى إن هذه المطاردة "الحثيثة، التي استمرت حوالي ساعتين، كادت تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك".

وأشار المتحدث إلى أن الواقعة شاركت فيها نحو ست سيارات نوافذها معتمة، تمت قيادتها بطريقة خطر، ما عرض حياة دوق ودوقة ساسكس ودوريا راجلاند والدة ميجان للخطر.

وأضاف: "أن يكون المرء شخصية عامة يترافق مع مستوى من الاهتمام من الجمهور، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون ذلك على حساب سلامة أي شخص".

وأشار الناطق إلى "أن نشر هذه الصور، نظرا إلى طريقة الحصول عليها، يشجع على ممارسة تطفلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين".

ولم يرد ناطق باسم إدارة شرطة نيويورك على الفور على طلبات للتعليق على الحادثة.

وقد حضر هاري (38 عاما)، وزوجته ميغان (41 عاما)، حفلة لمؤسسة معنية بقضايا النساء، تلقت خلالها ميغان جائزة.

وكان الزوجان انسحبا من العائلة الملكية في أوائل عام 2020، وانتقلا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في قرار عزواه بجزء منه إلى تدخل وسائل الإعلام المتمادي في حياتهما.

ولطالما ألقى هاري باللوم على الصحافة في التسبب في وفاة والدته، الأميرة ديانا، في حادث سيارة في باريس عام 1997 في أثناء مطاردتها من جانب صائدي صور مشاهير (باباراتزي).

فرانس24/ أ ف ب

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