واشنطن: اصطدام شاحنة بحواجز قرب البيت الأبيض واحتجاز السائق

أفاد مصدر في الخدمة السرية الأمريكية بأن السلطات احتجزت سائق شاحنة مغلقة اصطدمت بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير قرب البيت الأبيض إلا أنها لم تخلف إصابات في صفوف أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ويجري التحقيق في سبب التصادم وكيفية حدوثه.

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قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إن السلطات في واشنطن احتجزت سائق شاحنة كبيرة مغلقة مساء الإثنين بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض. وذكر أنتوني غوغليمي مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على تويتر "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وقالت الخدمة السرية إن الشرطة خلصت إلى أن الشاحنة لا تشكل تهديدا، مضيفة أنه سيجري توجيه اتهامات للسائق وستدعمها الخدمة السرية بإجراء تحقيقات.

وقال غوغليمي في تغريدة ثانية على تويتر "ربما يكون السائق قد اصطدم بالحواجز الأمنية عن عمد". وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول في فندق هاي آدامز القريب أنه تم إخلاء الفندق بناء على طلب من الخدمة السرية.

فرانس24 / رويترز

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